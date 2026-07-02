Lovitură de 3,4 miliarde de euro pentru statul român. Litigiul cu Pfizer a ajuns la ROMATSA, iar EUROCONTROL a instituit o poprire

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” (ROMATSA) a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul procedurii de executare silită inițiate de compania Pfizer România împotriva statului român. Suma vizată depășește 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de peste 18,5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat transmis de ROMATSA, măsura a fost instituită la data de 30 iunie 2026 și vizează sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru serviciile de navigație aeriană de rută furnizate de regie.

Conform notificării transmise de EUROCONTROL, organizația are obligația legală, în calitate de terț poprit, să declare în termen de 15 zile sumele deținute sau datorate statului român și să le indisponibilizeze temporar. În această perioadă, EUROCONTROL nu poate efectua plăți către alte persoane sau entități decât solicitantul popririi, până la soluționarea litigiului.

Reprezentanții ROMATSA au subliniat că instituția nu este și nu a fost parte în procesul care a generat executarea silită, măsura fiind îndreptată exclusiv împotriva statului român. Totodată, aceștia au precizat că este pentru a treia oară când regia se confruntă cu o astfel de situație prin intermediul mecanismului de colectare administrat de EUROCONTROL, după precedentele cazuri din dosarul Micula, din anii 2015 și 2019.

„Notificarea transmisă de EUROCONTROL vizează punerea în aplicare a obligațiilor care îi revin acestei organizații în calitate de terț poprit, conform procedurilor legale aplicabile, și privește sumele pe care EUROCONTROL le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigație aeriană de rută. În temeiul acestei notificări, EUROCONTROL are obligația legală de a declara, în termen de 15 zile, sumele deținute sau datorate statului român și de a le indisponibiliza temporar, fiindu-i interzisă efectuarea de plăți către altă persoană decât solicitantul popririi, până la soluționarea litigiului”, a transmis ROMATSA.

În urma notificării primite, ROMATSA a anunțat că a demarat de urgență toate măsurile necesare pentru protejarea intereselor instituției și pentru clarificarea implicațiilor juridice și operaționale ale situației. În acest sens, regia a contactat casa de avocatură din Belgia care a reprezentat instituția în litigiile anterioare din dosarul Micula, pentru analizarea opțiunilor juridice disponibile, inclusiv posibilitatea suspendării executării măsurii dispuse.

„A fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituția în precedentele menționate, în vederea analizării opțiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilității suspendării executării măsurii dispuse”, au transmis reprezentanții ROMATSA.

De asemenea, ROMATSA a informat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și Ministerul Finanțelor, menținând un contact permanent cu cele două instituții pentru coordonarea demersurilor necesare. În perioada următoare este programată și o reuniune tehnică cu reprezentanții EUROCONTROL – Central Route Charges Office (CRCO).

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, și-a exprimat convingerea că premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vor identifica o soluție pentru deblocarea conturilor ROMATSA.

Întrebat, joi, în marja unei conferințe dedicate agriculturii, despre situația creată după solicitarea companiei Pfizer, acesta a precizat că problema nu intră în competența Ministerului Agriculturii, însă și-a exprimat încrederea că Executivul va găsi o rezolvare.

„Cu siguranţă este o problemă cu care nu se ocupă Ministerul Agriculturii. Sunt convins că domnul prim-ministru şi domnul ministru Nazare vor găsi o soluţie”, a susținut el.

Procedura de executare silită are la bază litigiul dintre statul român și compania Pfizer privind contractele pentru vaccinurile anti-COVID-19 încheiate în perioada pandemiei. În mai 2021, Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene au semnat un acord cu Pfizer și BioNTech pentru achiziționarea a 900 de milioane de doze de vaccin, cu posibilitatea cumpărării unui număr suplimentar de încă 900 de milioane de doze.

În cazul României, autoritățile și-au asumat achiziția unui număr suplimentar de vaccinuri, însă, după reducerea impactului pandemiei și scăderea cererii pentru vaccinare, au încercat renegocierea contractului.

În anul 2023, Pfizer a deschis o acțiune în justiție împotriva României, susținând că statul român nu și-a respectat obligațiile contractuale privind achiziția vaccinurilor. Litigiul privește aproximativ 28,9 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 care nu au mai fost livrate și nici achitate de către statul român.

În aprilie 2026, un tribunal din Bruxelles a decis că România trebuie să își respecte obligațiile contractuale și să plătească aproximativ 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele comandate, la care se adaugă dobânzi și alte costuri. Odată cu acumularea dobânzilor și a cheltuielilor de recuperare, obligațiile totale de plată ale statului român au ajuns la peste 3,4 miliarde de lei și aproape 18,6 milioane de euro.

La momentul pronunțării deciziei, premierul Ilie Bolojan a declarat că suma este echivalentă cu costul construirii unui spital regional și a anunțat că Guvernul va încerca să negocieze cu Pfizer pentru limitarea impactului financiar asupra bugetului de stat.

Decizia instanței belgiene este executorie, chiar dacă poate fi contestată, iar procedurile de recuperare a sumelor de către compania farmaceutică sunt în prezent în desfășurare.