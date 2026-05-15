Constanța aplică penalități pentru taxe și impozite restante. Începând cu data de 1 aprilie 2026, se calculează majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună, până la data stingerii integrale a sumelor datorate.

Aceste penalități se aplică pentru fiecare perioadă de întârziere, inclusiv până la achitarea completă a obligațiilor fiscale, potrivit informațiilor transmise de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța.

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța pune la dispoziția contribuabililor mai multe metode prin care pot achita impozitele, taxele locale, taxele speciale și amenzile.

Plata online poate fi realizată pe site-ul www.spit-ct.ro, în secțiunea Servicii Online / Modalități de plată, inclusiv în 3 rate în perioada 1 aprilie – 31 decembrie a anului fiscal, cu Bonus Card de la

Garanti Bank sau prin programul BT. De asemenea, plățile pot fi efectuate pe platforma www.ghiseul.ro, prin servicii de Internet Banking sau prin ordin de plată predefinit utilizând Internet Banking de la Banca Transilvania.

Contribuabilii pot achita și prin aplicații mobile, respectiv eTax Mobile – SPIT, disponibilă pe AppStore și Google PlayStore, precum și prin aplicația ghiseul.ro, disponibilă pe aceleași platforme.

Plata prin ordin de plată se face în contul beneficiar Primăria Municipiului Constanța, cod fiscal 4785631.

Impozitele și taxele locale pot fi achitate și în numerar sau cu cardul bancar la orice agenție fiscală SPIT. De asemenea, plata în numerar este disponibilă la stațiile OMV Petrom prin serviciul Westaco Express, la agențiile Garanti Bank și la toate oficiile Poștei Române din municipiul Constanța.

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța recomandă contribuabililor să își achite la timp obligațiile fiscale restante datorate bugetului local. Scopul este evitarea acumulării majorărilor de întârziere și prevenirea demarării măsurilor de executare silită.

„Pe această cale, Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa recomandă contribuabililor să achite obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local, pentru a evita acumularea majorărilor de întârziere şi, ulterior, demararea măsurilor de executare silită”, au transmis autoritățile.

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța (SPIT Constanța) este instituția locală care se ocupă de administrarea și colectarea taxelor și impozitelor datorate bugetului local al municipiului Constanța. Instituția are rolul de a calcula, încasa și urmări plata taxelor și impozitelor locale, precum și a amenzilor sau a altor obligații speciale stabilite la nivel local.