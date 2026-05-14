Una dintre cele mai frecvente idei este că poliția poate verifica totul online și, prin urmare, nu mai este necesar să ai documentele asupra ta. În realitate, legea cere prezentarea anumitor acte, iar lipsa lor poate aduce amendă chiar dacă mașina este perfect legală.

Documentele esențiale sunt permisul de conducere, certificatul de înmatriculare al vehiculului, actul de identitate și polița RCA.

Permisul de conducere dovedește dreptul legal de a conduce categoria respectivă de vehicul. Certificatul de înmatriculare, cunoscut de majoritatea șoferilor drept talon, arată că mașina este înmatriculată legal și conține datele oficiale despre vehicul și proprietar.

Actul de identitate este necesar pentru stabilirea identității șoferului, iar polița RCA dovedește existența asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.

Permisul, buletinul și talonul trebuie prezentate în original. O fotografie în telefon sau o copie nu sunt suficiente.

În schimb, polița RCA poate fi prezentată și în format electronic, inclusiv de pe telefon, dacă este valabilă.

Mulți tratează certificatul de înmatriculare ca pe un act secundar, ținut în torpedou doar din obișnuință. Lipsa talonului poate aduce sancțiuni serioase. Certificatul de înmatriculare este unul dintre documentele de bază la controlul rutier, iar lipsa lui poate duce la amendă încadrată în clasa a III-a de sancțiuni.

În 2026, asta poate însemna o amendă de peste 1.300 de lei, în funcție de punctul-amendă aplicabil.

Situația devine și mai serioasă când lipsește permisul de conducere sau când documentul nu mai este valabil. Aici nu mai discutăm doar despre o simplă amendă, ci pot apărea consecințe mult mai grave, în funcție de motiv.

La fel, circulația fără RCA valabilă este interzisă. Chiar dacă polițistul poate verifica în sistem existența asigurării, lipsa unei polițe valabile rămâne o problemă serioasă care poate duce la sancțiuni importante.

Controlul rutier începe simplu: polițistul face semnalul de oprire, iar șoferul are obligația să oprească regulamentar și în siguranță. Refuzul de a opri la semnalul polițistului poate atrage probleme mult mai mari decât un control obișnuit.

După oprire, este important să rămâi calm și să respecți indicațiile primite. De regulă, polițistul solicită documentele de bază: permisul, actul de identitate, certificatul de înmatriculare și dovada RCA.

Nu este recomandat să cobori imediat din mașină fără solicitarea expresă a polițistului, mai ales în controalele de rutină.

Mulți șoferi încep direct o discuție tensionată despre motivul opririi sau încearcă să explice anticipat diverse situații. În practică, controlul începe cu verificarea documentelor și a situației legale a vehiculului.

Faptul că ești oprit în trafic nu înseamnă că nu mai ai drepturi.

Polițistul trebuie să acționeze în limitele legii, iar șoferul are dreptul să afle motivul opririi și natura măsurii dispuse.

Dacă se aplică o sancțiune contravențională, procesul-verbal poate fi contestat ulterior în instanță, în termenul prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Mulți cred că dacă semnează procesul-verbal nu mai pot face nimic. În realitate, semnarea nu înseamnă automat renunțarea la dreptul de a contesta sancțiunea.

Pe de altă parte, refuzul de a semna nu anulează amenda. Procesul-verbal poate produce efecte și fără semnătura șoferului.

Dacă este vorba despre reținerea permisului sau a certificatului de înmatriculare, șoferul are dreptul să primească explicații clare privind măsura luată și temeiul legal.

Nu toate controalele se termină cu o simplă verificare și un drum continuat normal. Dacă există probleme serioase, poliția poate dispune reținerea permisului de conducere, reținerea certificatului de înmatriculare sau chiar imobilizarea vehiculului.

Acest lucru se întâmplă frecvent în cazul lipsei ITP-ului valabil, lipsei RCA, unor defecțiuni tehnice grave sau atunci când există suspiciuni privind legalitatea circulației.

Mulți șoferi se concentrează doar pe amendă, dar problema reală este că pot rămâne fără dreptul de a continua deplasarea.

De exemplu, dacă ITP-ul este expirat, certificatul de înmatriculare poate fi reținut și mașina nu mai poate circula legal până la remedierea situației.

Cele mai frecvente probleme din trafic nu apar din accidente grave sau situații spectaculoase, ci din lucruri simple: permis uitat acasă, talon rămas în altă geantă sau RCA expirată fără să observi. Aceste situații par minore până în momentul controlului.

Permisul de conducere, actul de identitate, certificatul de înmatriculare și polița RCA sunt documentele care trebuie verificate înainte de orice drum, indiferent dacă este vorba despre o deplasare scurtă sau un drum lung.

La fel de important este comportamentul în timpul controlului. Calmul și respectarea procedurii contează la fel de mult ca actele în sine.