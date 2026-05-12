Atunci când un șofer este surprins de radar că a depășit viteza maximă legală, polițistul întocmește un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Acest document este actul oficial prin care se stabilește abaterea și se aplică amenda.

În cazurile mai grave, pe lângă sancțiunea contravențională, poate fi dispusă și suspendarea permisului de conducere, potrivit promotor.ro.

Conform OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, procesul-verbal trebuie să includă data și locul întocmirii, numele și calitatea agentului constatator, instituția din care face parte, datele contravenientului, descrierea faptei, data, ora și locul exact unde a fost comisă abaterea, precum și actul normativ încălcat.

În cazul unei amenzi de radar, trebuie să fie clar unde a fost constatată depășirea de viteză, care era limita legală pe acel sector de drum și cu cât a fost depășită aceasta.

De exemplu, dacă un șofer este prins cu 140 km/h pe DN1, între Românești și Potigrafu, în județul Prahova, trebuie precizat că limita legală este de 100 km/h, deoarece sectorul este încadrat ca drum european.

Cel mai important aspect din procesul-verbal este descrierea clară a faptei.

În mod normal, documentul trebuie să arate viteza constatată de aparatul radar, limita legală existentă pe acel drum, data și ora exactă a abaterii, locul unde s-a produs și încadrarea legală folosită pentru aplicarea sancțiunii.

De asemenea, trebuie să apară numele, prenumele și gradul agentului constatator, precum și datele complete de identificare ale șoferului amendat.

Dacă aceste informații lipsesc sau sunt formulate neclar, sancțiunea poate fi contestată.

Lipsa numelui agentului constatator, lipsa datelor contravenientului, lipsa descrierii faptei, lipsa datei la care a fost comisă abaterea sau lipsa semnăturii agentului pot atrage nulitatea procesului-verbal.

Trebuie precizat că nu orice eroare în document înseamnă automat anularea sancțiunii. O literă greșită sau o eroare minoră care nu afectează identificarea șoferului sau înțelegerea faptei nu este suficientă pentru anularea procesului-verbal.

Instanța va analiza dacă problema invocată a afectat în mod real dreptul șoferului de a se apăra.

De exemplu, dacă limita de viteză menționată nu corespunde sectorului de drum sau dacă fapta este descrisă vag, fără precizarea exactă a locului ori a vitezei înregistrate, situația poate fi diferită.

Un alt aspect important este modul în care a fost folosit aparatul radar. Cinemometrele sunt aparate de măsurare a vitezei și trebuie să respecte normele de metrologie legală. Au existat cazuri în care s-a constatat că radarul nu avea verificarea metrologică actualizată, iar acest lucru a fost invocat în instanță.

Șoferul poate cere verificarea documentelor aparatului și poate solicita ca Poliția să prezinte actele pe baza cărora a fost aplicată sancțiunea.

Dacă șoferul vrea să conteste amenda, termenul legal este de 15 zile de la data la care a primit procesul-verbal. Plângerea contravențională se depune la Judecătoria din zona unde a fost constatată fapta sau la cea din raza domiciliului.

În cerere trebuie explicate motivele pentru care sancțiunea este contestată și trebuie atașată o copie a procesului-verbal.

După depunerea plângerii, instanța stabilește un termen de judecată, iar Poliția trebuie să trimită toate documentele care au stat la baza sancțiunii. Șoferul poate depune fotografii, filmări, declarații de martori sau alte probe utile.

Dacă instanța respinge cererea, amenda rămâne valabilă și trebuie achitată integral. Dacă se constată un viciu de procedură sau o lipsă importantă în procesul-verbal, sancțiunea poate fi anulată.