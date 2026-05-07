În România, o contravenție rutieră poate fi constatată prin mai multe metode, în funcție de tipul abaterii și de mijloacele prin care aceasta este identificată.

Cel mai frecvent, sancțiunea este aplicată direct de polițistul rutier aflat în trafic sau într-un punct de control.

În alte situații, încălcarea regulilor de circulație poate fi înregistrată cu ajutorul:

aparatelor radar;

camerelor de monitorizare a traficului;

sistemelor video instalate pe drumurile publice;

imaginilor sau sesizărilor transmise către Poliție.

În cazul depășirii vitezei legale, datele înregistrate de radar pot fi folosite pentru întocmirea procesului-verbal de sancționare.

Totuși, simpla existență a unei filmări sau a unei sesizări nu duce automat la aplicarea amenzii. Polițistul trebuie să verifice informațiile, să stabilească identitatea persoanei responsabile și să respecte procedura legală pentru întocmirea actelor.

În cazul contravențiilor rutiere, regula generală este că aplicarea sancțiunii se prescrie în termen de șase luni de la data săvârșirii faptei.

Asta înseamnă că autoritățile trebuie să aplice sancțiunea în acest interval. Dacă termenul expiră, șoferul nu mai poate fi amendat pentru respectiva abatere.

Exemplu de calcul al termenului

Data comiterii faptei Ultima zi în care poate fi aplicată sancțiunea 10 februarie 2026 9 august 2026

După expirarea acestui termen, contravenția se prescrie.

Există și situații în care sancțiunea poate fi anulată într-un termen mult mai scurt.

Acest lucru se întâmplă atunci când procesul-verbal nu este comunicat în termenul prevăzut de lege.

De exemplu, în cazul amenzilor primite prin poștă după înregistrarea cu radar fix sau mobil, executarea sancțiunii se prescrie dacă procesul-verbal nu este comunicat în maximum două luni de la data aplicării amenzii.

Exemplu

Dacă procesul-verbal a fost întocmit pe 10 februarie 2026, acesta trebuie comunicat până cel târziu pe 10 aprilie 2026.

Dacă documentul nu este transmis în acest termen, sancțiunea poate fi prescrisă.

Totuși, există câteva situații importante:

dacă Poliția a trimis documentele în termen, dar corespondența a fost întârziată de Poștă sau de firma de curierat, prescripția nu se aplică;

dacă persoana amendată nu a ridicat notificarea, sancțiunea rămâne valabilă;

termenul vizează obligația autorităților de a transmite actele, nu momentul efectiv în care șoferul citește plicul.

Chiar dacă fapta și sancțiunea au fost aplicate legal, mai există un termen important privind executarea amenzii.

Potrivit Codului de procedură fiscală, dreptul statului de a executa silit amenda se prescrie în termen de cinci ani.

Însă termenul nu începe din ziua aplicării amenzii, ci de la 1 ianuarie a anului următor.

Exemplu de calcul

Data aplicării amenzii Începutul termenului de prescripție Data estimată a prescripției 10 februarie 2026 1 ianuarie 2027 31 decembrie 2031

Asta înseamnă că o amendă aplicată în 2026 poate rămâne executorie până la finalul anului 2031.

Dacă autoritățile încep executarea silită în interiorul termenului legal, prescripția nu mai operează automat.

De exemplu, dacă:

ANAF începe executarea;

sunt trimise somații;

sunt instituite popriri;

sunt demarate alte proceduri fiscale;

Termenul poate fi întrerupt sau suspendat, în funcție de situație.

În practică, acest lucru înseamnă că o amendă poate produce efecte și după mai mulți ani, dacă autoritățile au început procedurile de recuperare a sumelor.

Specialiștii atrag atenția că mulți șoferi confundă:

prescripția aplicării sancțiunii;

prescripția comunicării procesului-verbal;

prescripția executării silite.

Acestea sunt termene diferite și se aplică în momente distincte.

Cele trei termene importante

Tip prescripție Termen Aplicarea sancțiunii 6 luni de la faptă Comunicarea procesului-verbal 2 luni de la aplicarea sancțiunii Executarea silită a amenzii 5 ani de la 1 ianuarie a anului următor

În anumite situații, șoferii pot invoca prescripția și pot scăpa de plata amenzii, însă fiecare caz trebuie analizat în funcție de datele concrete ale procesului-verbal și ale procedurilor efectuate de autorități.