O trusă medicală auto are o perioadă de valabilitate limitată, stabilită de producător, care în practică variază între 2 și 5 ani, în funcție de componentele sterile din interior. După expirarea acestei perioade, materialele nu mai sunt considerate sigure pentru utilizare, iar trusa nu mai respectă cerințele legale.

În plus, Codul Rutier impune ca aceasta să fie omologată și completă, conform standardelor în vigoare, ceea ce înseamnă că simpla prezență în portbagaj nu este suficientă dacă nu este și valabilă și completă.

Conținutul obligatoriu al trusei sanitare auto este stabilit prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 623/1999 și include materiale esențiale pentru acordarea primului ajutor în caz de accident. Printre acestea se numără soluții dezinfectante, bandaje, plasturi, vată medicinală, mănuși de unică folosință, bandă adezivă și medicamente de bază pentru tratarea rănilor minore. De asemenea, trusa trebuie să conțină un dispozitiv pentru respirație gură la gură cu valvă sau filtru, ace de siguranță și folie de supraviețuire izotermă. Cutia trebuie să fie rigidă, realizată din material plastic rezistent la șocuri. Opțional, pot fi incluse și alte elemente, precum folia termoizolantă, utilă pentru conservarea energiei corpului în situații grave.

O situație frecvent întâlnită este utilizarea unei truse desfăcute. Deși legea nu interzice în mod expres desigilarea, o trusă deschisă poate deveni neconformă dacă lipsesc componente sau dacă nu mai este completă și sterilă. Autoritățile consideră că o trusă incompletă sau deteriorată este echivalentă cu lipsa acesteia. În consecință, utilizarea unei truse cu sigiliul rupt sau cu elemente lipsă poate atrage sancțiuni în urma unui control rutier, iar recomandarea este înlocuirea sau completarea imediată a acesteia cu un set nou, omologat.

Sancțiunile pentru circulația fără o trusă medicală conformă, inclusiv în cazul unei truse expirate sau incomplete, sunt încadrate în clasa a II-a de sancțiuni. Acestea presupun aplicarea a 4 sau 5 puncte de amendă, ceea ce înseamnă valori cuprinse între aproximativ 810 lei și 1.012,5 lei, în funcție de valoarea punctului de amendă. În prezent, un punct de amendă este de 202,5 lei.

Începând cu 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă este estimată să crească la 216,2 lei, dacă nu vor interveni alte modificări legislative. În acest caz, sancțiunile vor ajunge la valori cuprinse între aproximativ 864,8 lei și 1.081 lei.

Legislația prevede și posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la aplicare, ceea ce poate reduce costul sancțiunii pentru șoferii care o achită rapid.