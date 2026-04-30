Potrivit legislației rutiere în vigoare (OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice), parcarea și staționarea sunt reglementate strict, iar încălcarea regulilor este sancționată în funcție de gravitate, prin sistemul punctelor de amendă.

Una dintre cele mai întâlnite situații este oprirea în locuri unde acest lucru este interzis prin indicator rutier. De exemplu, oprirea în dreptul semnului „Oprirea interzisă” sau pe trecerile de pietoni ori în apropierea acestora este sancționată cu:

2-3 puncte de amendă;

echivalentul a aproximativ 400 – 600 de lei (în funcție de valoarea actuală a punctului de amendă);

Diferența dintre oprire și staționare este importantă din punct de vedere legal. Staționarea neregulamentară, cum ar fi lăsarea mașinii într-o zonă semnalizată cu „Staționarea interzisă” sau blocarea unei benzi de circulație, atrage sancțiuni mai mari:

4-5 puncte de amendă;

aproximativ 800 – 1.000 de lei;

În multe orașe mari, aceste situații pot duce și la ridicarea vehiculului de către autoritățile locale, ceea ce implică taxe suplimentare pentru recuperarea mașinii.

Parcarea pe trotuar este permisă doar în situații excepționale și numai dacă există marcaj special care permite acest lucru. În plus, legea prevede clar că trebuie să rămână un spațiu de minimum 1 metru pentru circulația pietonilor.

Dacă aceste condiții nu sunt respectate, șoferii pot fi sancționați astfel:

606 – 808 lei pentru parcare parțial neregulamentară;

810 – 1.100 lei dacă trotuarul este blocat complet;

În practică, această abatere este una dintre cele mai des întâlnite în zonele rezidențiale și comerciale aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare determină șoferii să lase autoturismele pe trotuare.

Una dintre cele mai aspru sancționate fapte este parcarea pe spațiile verzi, interzisă în majoritatea orașelor din România prin hotărâri ale consiliilor locale.

În funcție de municipiu, amenzile pot ajunge până la:

2.500 de lei;

plus posibilitatea ridicării mașinii;

Orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași aplică frecvent astfel de sancțiuni, în special în cartierele unde presiunea pe locurile de parcare este foarte mare.

„Amenda pentru un autoturism lăsat pe spațiul verde este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, iar pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone, între 1.500 și 2.500 de lei, conform prevederilor HCL Sector 6 222/2016, privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi pe domeniul public sau privat. Potrivit legii, scuarul, aliniamentul plantat în lungul bulevardelor, străzilor şi trotuarelor și terenul liber, neproductiv, din intravilan, sunt zone considerate spațiu verde, unde parcarea sau staționarea sunt interzise”, avertizează Primăria Sectorului 6.

Un aspect important este că amenzile sunt calculate în puncte de amendă. Valoarea unui punct de amendă este stabilită ca procent din salariul minim brut pe economie și poate varia anual.

În prezent, valoarea unui punct de amendă este în jur de 5% din salariul minim brut, ceea ce înseamnă că suma finală poate crește odată cu modificările salariale din economie. Din acest motiv, toate sancțiunile rutiere pot deveni mai mari de la un an la altul, fără modificări directe ale Codului Rutier.

Pe lângă amenzi, autoritățile locale au dreptul să dispună ridicarea vehiculelor parcate ilegal. Această măsură este aplicată mai ales în situații precum:

blocarea căilor de acces sau a drumurilor publice;

ocuparea locurilor rezervate (de exemplu, pentru persoane cu dizabilități);

staționarea în zone cu interdicție clară;

Ridicarea mașinii implică, de regulă, costuri suplimentare pentru transport și depozitare, care se adaugă la amenda inițială.