Șoferii care nu și-au plătit amenzile. Statul are de recuperat sume uriașe, iar unele datorii au peste 25 de ani
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Primăriile din marile orașe continuă să se confrunte cu dificultăți în recuperarea amenzilor rutiere, iar sumele restante au ajuns la niveluri impresionante. Datele obținute de Digi24 de la 20 de municipii reședință de județ arată că doar pentru sancțiunile aplicate în 2025 autoritățile locale mai au de recuperat peste 48 de milioane de lei.
Situația este și mai amplă dacă sunt luate în calcul toate amenzile neachitate din evidențele primăriilor. În total, valoarea acestora depășește 144 de milioane de lei, iar în unele localități încă figurează sancțiuni aplicate în urmă cu mai bine de două decenii.
Zeci de milioane de lei nu au fost încasați din amenzile aplicate anul trecut
Datele Digi furnizate de autoritățile locale arată că recuperarea amenzilor rutiere rămâne o problemă majoră.
La nivel național, gradul mediu de colectare a amenzilor a fost de numai 63,2% în cursul anului trecut, ceea ce înseamnă că o parte importantă dintre sancțiuni nu au fost achitate.
În cele 20 de municipii analizate, restanțele aferente exclusiv anului 2025 însumează aproximativ 48 de milioane de lei.
Dacă sunt incluse toate amenzile neachitate aflate încă în evidențele primăriilor, suma ajunge la aproximativ 144 de milioane de lei.
Potrivit comparației realizate de Digi24, cu această sumă s-ar putea reabilita aproximativ 50 de kilometri de drum județean.
Timișoara și Buzău au cele mai mari sume de recuperat
Diferențele dintre orașe sunt considerabile.
Cea mai mare valoare a amenzilor neachitate pentru anul trecut este înregistrată la Timișoara, unde autoritățile locale încearcă să recupereze aproximativ 21 de milioane de lei.
Pe următoarele locuri se află:
- Timișoara – 21 milioane de lei;
- Buzău – 11,6 milioane de lei;
- Craiova – 3 milioane de lei.
Aceste sume reprezintă doar amenzile restante aferente anului trecut și nu includ sancțiunile mai vechi care figurează încă în evidențele fiscale.
În unele orașe se încasează foarte puține amenzi
Datele arată că gradul de colectare diferă semnificativ de la un municipiu la altul.
Cele mai mici procente de încasare au fost raportate în sudul țării.
La Craiova și Râmnicu Vâlcea, doar aproximativ 16% dintre amenzile rutiere au fost achitate, ceea ce înseamnă că majoritatea sancțiunilor aplicate au rămas neîncasate.
La polul opus se află Cluj-Napoca și Oradea, unde autoritățile locale reușesc să colecteze peste 80% din valoarea amenzilor aplicate.
Unele amenzi sunt restante de peste 25 de ani
Situația este și mai surprinzătoare în cazul sancțiunilor foarte vechi.
În cinci municipii există încă amenzi rutiere neachitate care datează de peste 20 de ani.
Cel mai vechi caz apare la Focșani, unde în evidențele primăriei figurează o amendă rutieră neachitată încă din anul 2000.
Alte exemple sunt:
- Craiova – amenzi restante din 2002;
- Deva – amenzi restante din 2002;
- Sibiu – amenzi restante din 2003;
- Târgoviște – amenzi restante din 2005.
Aceste date arată dificultățile întâmpinate de autorități în recuperarea debitelor și menținerea în evidențe, timp de zeci de ani, a unor sancțiuni care nu au fost achitate.
Colectarea amenzilor rămâne o provocare pentru autoritățile locale
Gradul redus de încasare afectează veniturile administrațiilor locale, în condițiile în care banii proveniți din amenzi pot fi utilizați pentru investiții în infrastructură și alte proiecte publice.
Datele arată că, în ciuda mecanismelor existente pentru executarea creanțelor fiscale, o parte importantă dintre sancțiunile rutiere rămân neplătite ani la rând, iar în unele cazuri chiar timp de peste două decenii.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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