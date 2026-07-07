Amenzi de până la 5.000 de lei pentru șoferii cu mașini murdare. Orașul din România care pregătește reguli noi
SURSA FOTO: Dreamstime - mașină murdară
Șoferii din Alba Iulia ar putea fi obligați să își păstreze mașinile curate dacă le parchează pe domeniul public. Un nou regulament aflat în consultare publică prevede amenzi de până la 5.000 de lei pentru proprietarii care lasă autovehiculele într-o stare necorespunzătoare.
Curățenia mașinilor parcate pe domeniul public devine obligație în Alba Iulia
Primăria Alba Iulia a lansat în consultare publică noul Regulament de gospodărire al municipiului, document care introduce obligații suplimentare pentru proprietarii de autovehicule.
Potrivit proiectului, proprietarii vor trebui să mențină autovehiculele parcate pe domeniul public sau pe domeniul privat al statului într-o stare corespunzătoare de curățenie. Astfel, curățenia mașinii nu va mai reprezenta doar o alegere a proprietarului, ci o obligație prevăzută în regulament.
Măsura urmărește îmbunătățirea aspectului orașului și eliminarea imaginii create de autovehiculele murdare, degradate sau lăsate perioade îndelungate în parcările și pe străzile municipiului, transmite Ziarul Unirea.
Amenzi între 500 și 5.000 de lei pentru proprietarii care nu respectă regula
Proiectul stabilește că neîntreținerea autovehiculelor într-o stare corespunzătoare de curățenie va constitui contravenție.
În cazul persoanelor fizice, amenzile vor fi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.
Pentru persoanele juridice, sancțiunile vor fi considerabil mai mari, fiind prevăzute amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru autovehiculele murdare sau aflate într-o stare de degradare și parcate pe domeniul public ori pe domeniul privat al statului.
Conform proiectului de regulament, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor fi în atribuțiile Poliției Locale Alba Iulia.
Regulamentul este încă în consultare publică
În prezent, prevederile fac parte dintr-un proiect aflat în consultare publică, ceea ce înseamnă că acestea nu au intrat încă în vigoare.
Dacă regulamentul va fi aprobat în forma actuală, proprietarii de autovehicule din Alba Iulia vor avea obligația de a menține mașinile curate atunci când sunt parcate în spațiile publice sau pe domeniul privat al statului.
Proiectul mai prevede că toate sumele încasate din aplicarea acestor sancțiuni vor fi virate integral la bugetul local al municipiului.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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