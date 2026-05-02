Un proiect de lege important a fost aprobat în comisii la Camera Deputaților și are șanse să fie votat în curând: șoferii care fac transport de marfă contra cost cu camioane mai mari de 12,5 tone nu vor mai putea fi forțați de clienți, furnizori sau intermediari să facă munca de încărcare sau descărcare. Dacă legea va fi aprobată, cei care îi obligă pe șoferi să facă aceste operațiuni vor primi amenzi între 5.000 și 20.000 de lei.

Există o excepție: șoferii pot ajuta la încărcare sau descărcare doar dacă este vorba de transporturi speciale (de exemplu, marfă care necesită manipulare specială) și dacă acest lucru este trecut în contractul de muncă.

De asemenea, dacă în contract se trece în mod abuziv că șoferii trebuie să încarce sau să descarce marfa, acea clauză nu este valabilă. Firmele care pun astfel de condiții pot fi amendate cu 10.000–20.000 de lei.

Dacă șoferul este de acord în scris să încarce sau să descarce marfa și sunt respectate regulile de siguranță la muncă, atunci nu se consideră încălcare a legii. Verificările și amenzile vor fi făcute de inspectorii de muncă (Inspecția Muncii). Aceștia pot controla firmele de transport atât la sediu, cât și în locurile unde se încarcă sau se descarcă marfa.

Legea este propusă pentru că în prezent nu există o regulă clară care să interzică obligarea șoferilor să facă aceste operațiuni. Inițiatorii (deputați și senatori PSD) vor să clarifice responsabilitățile șoferilor și să prevină abuzurile dintre firme, clienți și intermediari.

Scopul este să protejeze șoferii, să reducă riscul de accidente când manipulează marfa și să ajute la respectarea timpilor de condus și odihnă. În felul acesta, munca în transporturi ar fi mai sigură și mai corectă.

Atenție! Legea nu este încă valabilă. Trebuie mai întâi votată de Camera Deputaților, semnată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. După aceea, în maximum 60 de zile, Ministerul Muncii va stabili regulile detaliate de aplicare.

Începând cu acest an, vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone sunt taxate printr-un sistem electronic de taxare pe kilometru (TollRo), înlocuind rovinieta clasică. Șoferii trebuie să aibă montate unități de bord (OBU) care calculează taxa în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale.

Șoferii trebuie să se întoarcă la centrul operațional sau la locul de reședință la fiecare 3 sau 4 săptămâni. Interdicția de a efectua repausul săptămânal normal (45 de ore) în cabina camionului rămâne strictă, angajatorul fiind obligat să plătească cazarea.

Timpul petrecut de șofer pe feribot sau în tren (însoțind camionul) este considerat, de regulă, muncă de permanență, nu doar repaus.

Începând cu data de 1 iulie 2026, toate vehiculele comerciale ușoare cu masa între 2,5 și 3,5 tone care efectuează transport internațional vor fi obligate să utilizeze tahografe inteligente. Șoferii acestor autoutilitare vor trebui să respecte timpii de conducere și odihnă, exact ca șoferii de mare tonaj.