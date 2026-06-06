Taxă autostradă. Se introduc noi reguli de la 1 iulie 2026. Cine sunt cei care trebuie să monteze obligatoriu dispozitivul TAG

Autoritățile din Serbia introduc, începând cu 1 iulie 2026, sancțiuni severe pentru șoferii de camion și companiile de transport care nu respectă noile reguli privind plata taxelor de drum. Măsura face parte dintr-un sistem de control bazat pe utilizarea dispozitivelor electronice TAG, prin intermediul cărora se realizează achitarea taxelor de autostradă.

Potrivit noilor prevederi, șoferii de camion care nu plătesc taxele de drum prin sistemul electronic TAG vor fi sancționați contravențional. Amenzile pot ajunge la valori foarte ridicate, în funcție de categoria persoanei sancționate, conform Putevi Srbije.

Pentru persoanele juridice, amenzile sunt cuprinse între 4.258 de euro și 17.000 de euro. În cazul persoanelor fizice, sancțiunile variază între 42 de euro și 425 de euro.

De asemenea, legislația prevede sancțiuni și pentru persoanele responsabile din cadrul companiilor de transport. Acestea riscă amenzi cuprinse între 85 de euro și 851 de euro. Antreprenorii individuali pot primi sancțiuni între 85 de euro și 4.258 de euro.

Noile reguli sunt aplicate în contextul extinderii sistemelor electronice de colectare a taxelor de drum și al dorinței autorităților de a eficientiza procesul de taxare pe infrastructura rutieră.

Pe șoseaua de centură a orașului Belgrad, șoferii de camioane nu mai au la dispoziție alte metode de plată a taxelor de drum. Sistemul electronic TAG reprezintă singura variantă acceptată pentru achitarea acestora.

Autoritățile au precizat că șoferii care circulă pe centura Belgradului și nu plătesc taxa printr-un dispozitiv TAG înregistrat pe platforma Toll4All, ci folosesc un dispozitiv TAG preplătit sau postplătit, vor primi ulterior o factură pentru recuperarea taxei de drum.

Factura transmisă ulterior va include nu doar valoarea taxei datorate, ci și costurile suplimentare generate de procedura de colectare ulterioară a sumelor restante.

Dispozitivul TAG este montat în interiorul vehiculului, în spatele oglinzii retrovizoare. Acesta permite identificarea automată a vehiculului la punctele de taxare electronică și facilitează plata fără oprire.

Atunci când vehiculul intră pe banda destinată colectării electronice a taxei de drum, atât la accesul pe autostradă, cât și la ieșirea de pe aceasta, dispozitivul emite semnale sonore care îi oferă șoferului informații despre starea tranzacției și despre funcționarea sistemului.

Semnalele sonore au semnificații diferite și trebuie interpretate corect de conducătorul auto. Un singur bip indică faptul că tranzacția a fost efectuată cu succes și că șoferul își poate continua deplasarea fără probleme.

Două bipuri semnalează că plata taxei a fost realizată cu succes, însă soldul rămas pe dispozitivul TAG nu mai este suficient pentru o nouă trecere pe autostradă. În această situație, utilizatorului i se recomandă să reîncarce dispozitivul înainte de următoarea utilizare.

Patru bipuri reprezintă un semnal de avertizare care impune oprirea imediată a vehiculului. Acest tip de alertă indică faptul că dispozitivul nu poate fi utilizat pentru taxarea electronică. Motivele pot fi fie blocarea dispozitivului, acesta fiind inclus pe o listă de dispozitive invalide, fie lipsa fondurilor necesare pentru plata taxei de drum.

Autoritățile atrag atenția că ignorarea avertizării cu patru bipuri poate avea consecințe serioase. Dacă șoferul încearcă să treacă în continuare prin punctul de taxare, bariera nu se va deschide, iar vehiculul poate suferi avarii.

Există și situații în care dispozitivul TAG nu emite niciun semnal sonor la trecerea prin punctele de taxare. În acest caz, explicația este că sistemul nu a recunoscut dispozitivul instalat pe vehicul.

Atunci când nu se aude niciun bip, șoferul trebuie să oprească și să solicite asistența personalului autorizat pentru verificarea și remedierea problemei.

Prin introducerea acestor măsuri, Serbia își consolidează sistemul electronic de colectare a taxelor de drum și impune sancțiuni semnificative pentru cei care nu respectă obligația utilizării dispozitivelor TAG, în special în cazul transportului de marfă și al circulației pe centura orașului Belgrad.