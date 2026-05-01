Este vorba despre anvelopele Bridgestone Duravis R660 Eco 215/65R16C 109/107T, utilizate ca echipare originală pe modelele Ford Transit Custom și Ford Tourneo Custom, potrivit anunțului companiei.

Problema semnalată apare în special în condiții dificile și umede, unde anvelopele pot suferi tăieturi și perforații parțiale. Aceste defecte permit pătrunderea umezelii în interior, ceea ce duce la oxidarea straturilor interne ale cauciucului.

În timp, acest proces poate provoca umflături, deformări ale benzii de rulare și alte avarii care afectează direct siguranța în trafic. Reprezentanții au explicat că astfel de defecțiuni influențează manevrabilitatea vehiculului și cresc riscul producerii unor accidente rutiere.

Compania Bridgestone a precizat că a început colaborarea cu autoritățile, partenerii și clienții pentru organizarea înlocuirii gratuite a anvelopelor vizate.

„Colaborăm în mod proactiv cu autoritățile de reglementare, partenerii și clienții pentru a organiza înlocuirea gratuită a anvelopelor vizate. Prioritatea noastră rămâne siguranța și bunăstarea clienților noștri, precum și integritatea produselor noastre”, transmite compania.

Retragerea este una voluntară și vizează doar o categorie clar definită de produse. Sunt incluse exclusiv anvelopele Bridgestone Duravis R660 Eco, dimensiunea 215/65R16C 109/107T, fabricate în Turcia și marcate pe flanc cu mențiunea „Made in Turkey”.

Acestea au fost montate din fabrică pe anumite vehicule Ford Transit Custom și Ford Tourneo Custom din anii de fabricație 2024–2025.

De asemenea, sunt vizate doar anvelopele cu codurile DOT cuprinse între săptămânile 4323 și 4425, cod care indică săptămâna și anul fabricației.

Proprietarii de vehicule sunt sfătuiți să verifice imediat modelul anvelopelor montate pe mașină și să compare informațiile de pe cauciuc cu cele din anunțul oficial.

Dacă anvelopele se încadrează în această categorie, recomandarea este contactarea unui service autorizat pentru programarea înlocuirii gratuite.

Bridgestone a început deja să trimită notificări către clienții afectați din Marea Britanie, pe baza datelor proprietarilor înregistrați, iar procedura de informare continuă și pe alte piețe.

Autoritățile atrag atenția că intervenția rapidă este importantă pentru evitarea unor incidente grave în trafic, mai ales în cazul utilizării frecvente în condiții de drum dificile sau pe carosabil umed.