Respectarea obligațiilor privind echiparea autovehiculelor este esențială pentru șoferii care circulă pe drumurile publice din România, întrucât legislația stabilește clar dotările minime necesare. Conform cadrului legal actual, fiecare vehicul trebuie să fie echipat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate.

Aceste prevederi sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și prin Regulamentul de aplicare aprobat prin HG nr. 1391/2006. Lipsa acestor echipamente sau utilizarea unora neconforme poate atrage sancțiuni contravenționale.

Importanța acestor dotări este subliniată și de specialiștii din domeniu, care atrag atenția asupra rolului lor în prevenirea situațiilor critice.

În cazul triunghiurilor reflectorizante, acestea trebuie să fie omologate și vizibile, fiind indispensabile în situații de oprire de urgență sau defecțiuni tehnice. Potrivit Registrului Auto Român, un triunghi conform poate fi identificat prin marcajul de omologare format din litera „E” și codul țării emitente, informează Digi24.

Pe lângă existența echipamentelor, șoferii trebuie să acorde o atenție deosebită termenelor de valabilitate și stării tehnice a acestora. Trusa medicală are, în general, o durată de utilizare cuprinsă între 2 și 5 ani, în funcție de producător, iar după expirare conținutul nu mai este sigur pentru utilizare.

Aceasta trebuie să conțină elemente esențiale precum soluții dezinfectante, bandaje, plasturi, mănuși de unică folosință, dar și dispozitive speciale, cum ar fi sistemul de respirație gură la gură cu valvă sau folie izotermă de supraviețuire. Cutia trusei trebuie să fie rigidă și rezistentă la șocuri, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 623/1999.

În ceea ce privește extinctorul, acesta are o valabilitate medie de aproximativ 5 ani, însă necesită verificări periodice și revizii tehnice pentru a garanta funcționarea în caz de incendiu. Reglementările sunt prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Triunghiurile reflectorizante nu au termen de expirare, însă trebuie să fie în stare bună de utilizare, intacte și vizibile. De asemenea, legislația impune utilizarea anvelopelor de iarnă în condiții de carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, conform modificărilor aduse prin OG nr. 5/2011.

Nerespectarea obligațiilor privind echipamentele auto obligatorii este sancționată conform clasei a II-a de sancțiuni. Astfel, șoferii pot primi între 4 și 5 puncte de amendă, ceea ce înseamnă, la valoarea actuală a punctului de amendă de 202,5 lei, sancțiuni cuprinse între 810 lei și 1.012,5 lei.

Autoritățile avertizează că aceste valori ar putea crește în a doua jumătate a anului 2026, în funcție de majorarea salariului minim brut. În acest context, amenzile ar putea depăși 1.200 de lei pentru aceeași abatere.

Există însă și posibilitatea achitării rapide a sancțiunii, în condiții avantajoase pentru contravenienți.

„Șoferii au posibilitatea de plată (a amenzii) în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. În acest termen, vor plăti jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv 405 lei. Legea nu prevede puncte penalizare, ca măsură contravențională complementară pentru o astfel de faptă”, a explicat pentru Digi24.ro Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române.

Tabel sinteză – obligații și sancțiuni pentru șoferii din România: