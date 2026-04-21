Pentru programări, proprietarii de câini care au domiciliul sau reședința în București trebuie să sune la numărul 0743.204.942, de luni până vineri, între orele 9 și 16. Procedurile de sterilizare și microcipare se desfășoară zilnic la clinica Vet 4 Life, situată pe Strada Matei Voievod nr. 55 din sectorul 2.

În plus, în zilele de 25 și 26 aprilie, acestea vor avea loc și la clinica veterinară mobilă Hands & Paws, amplasată la Centrul de Informare pentru Cetățeni al Primăriei Capitalei din Calea Ferentari nr. 72, sector 5.

Pentru a beneficia de procedura gratuită, cu programare, proprietarii de animale trebuie să respecte mai multe condiții. Câinele nu trebuie hrănit cu 12 ore înainte de intervenția chirurgicală, iar vârsta minimă pentru sterilizare este de 6 luni în cazul femelelor și 8 luni în cazul masculilor.

Perioada de recuperare după sterilizare este de aproximativ 7 până la 10 zile. PMB subliniază importanța respectării indicațiilor medicului veterinar pentru îngrijirea post-operatorie, astfel încât recuperarea să fie rapidă și fără complicații.

„Atenție

Animalul nu trebuie hrănit cu 12 ore înainte de operația de sterilizare!

Vârsta minimă pentru sterilizare este de 6 luni la femele și 8 luni la masculi.

Recuperarea durează între 7 și 10 zile. E important să respecți indicațiile veterinarului pentru îngrijirea după operație, pentru a ajuta la o recuperare rapidă și fără probleme”, a mai scris primăria.

PMB reamintește că, potrivit legislației în vigoare, toți deținătorii de câini au obligația de a microcipa și înregistra animalele în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS), iar proprietarii de câini de rasă comună trebuie să asigure și sterilizarea acestora. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

„Conform legii, toți stăpânii de câini sunt obligați să îi microcipeze și înregistreze în RECS, iar cei care au câini de rasă comună, să îi sterilizeze. Sancțiunile pentru nerespectarea legii sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei”, a conchis PMB.

Direcția de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov anunță derularea unor campanii de sterilizare și microcipare gratuită pentru câinii cu deținător, în mai multe localități din județ. Acțiunile sunt programate în perioada 21 – 29 aprilie 2026, conform calendarului publicat de instituție.

Campaniile vor avea loc în Voluntari, Snagov, Afumați și Corbeanca, după următorul program: 21 aprilie în Voluntari, 27 aprilie în Snagov, 28 aprilie în Afumați și 29 aprilie în Corbeanca.

Programările pentru sterilizare și microcipare se pot face la numărul de telefon 0751.235.009. Autoritățile au anunțat că la campaniile din Voluntari și Afumați pot participa și locuitori din localitățile învecinate, precum Găneasa, Ștefănești, Dobroești, Pantelimon, Petrăchioaia și Brănești.

Pe lângă sterilizare și microcipare, animalele vor fi înregistrate în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân (RECS) și vor primi gratuit carnet de sănătate.

Separat, în perioada 21-22 aprilie, în Buftea va avea loc o campanie de sterilizări gratuite pentru câini cu și fără stăpân. Acțiunea nu este organizată direct de Protecția Animalelor din cadrul CJ Ilfov, dar se desfășoară cu sprijin logistic din partea acesteia și a autorităților locale.

Programările pentru campania din Buftea se fac exclusiv la numărul 0787.827.674, în intervalul orar 13:00 – 20:00, iar la program pot participa locuitori din întreg județul Ilfov.