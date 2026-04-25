Înmatricularea unui autoturism reprezintă o obligație legală esențială pentru orice proprietar, indiferent dacă este vorba despre o mașină nouă cumpărată din showroom, un vehicul second hand achiziționat din România sau unul adus din import. Deși procedura pare, la prima vedere, una simplă, realitatea arată că aceasta implică o serie de costuri mai numeroase decât cele anticipate inițial. Lipsa unei informări corecte poate conduce, în practică, la cheltuieli neprevăzute și dificultăți în parcurgerea etapelor administrative.

Înmatricularea este prima etapă oficială prin care un vehicul este introdus în evidențele autorităților, iar această procedură are implicații financiare distincte față de alte formalități administrative. În practică, mulți proprietari confundă înmatricularea cu înscrierea, deși diferențele dintre ele sunt esențiale pentru calculul corect al costurilor.

Înmatricularea presupune atribuirea unui număr de înmatriculare nou și este obligatorie pentru mașinile noi, cele importate sau în anumite cazuri de schimbare a proprietarului. În schimb, înscrierea se aplică atunci când vehiculul are deja numere valabile, iar transferul de proprietate nu implică modificarea acestora.

Această distincție determină nu doar tipul documentelor necesare, ci și valoarea taxelor. Înscrierea este, în general, mai rapidă și mai puțin costisitoare, deoarece nu implică eliberarea de plăcuțe noi sau alte formalități suplimentare.

În lipsa unei înțelegeri clare a acestor proceduri, proprietarii riscă să se prezinte la ghișeele instituțiilor fără documentele corecte sau fără bugetul complet necesar.

Înmatricularea implică o serie de taxe standard, dar și costuri variabile care depind de tipul vehiculului și de situația juridică a acestuia. Prima taxă fixă este cea pentru certificatul de înmatriculare, stabilită la 37 de lei.

La aceasta se adaugă costul plăcuțelor de înmatriculare, care variază între 25 și 120 de lei, în funcție de tipul ales. Inspecția tehnică periodică (ITP), dacă este necesară, implică un cost mediu cuprins între 100 și 150 de lei.

Asigurarea RCA este obligatorie și poate varia semnificativ în funcție de vârsta șoferului, istoricul de daune și caracteristicile tehnice ale mașinii. În plus, taxa de mediu, calculată în funcție de norma de poluare, poate varia de la sume minime pentru vehiculele Euro 6 până la câteva sute de lei pentru mașinile mai vechi.

Pe lângă aceste taxe, pot apărea costuri suplimentare în cazul vehiculelor importate sau al documentației incomplete. Traducerile legalizate, verificările la Registrul Auto Român (RAR) sau autentificările notariale pot adăuga între 200 și 500 de lei la suma totală.

Înmatricularea unui autoturism nou presupune, în multe cazuri, implicarea dealerului auto, care poate oferi acest serviciu contra unui comision. Acesta variază, de regulă, între 200 și 400 de lei.

Dacă proprietarul alege să gestioneze personal procesul de înmatriculare, costurile includ taxa de certificat, plăcuțele, RCA-ul și eventual taxa de mediu. Pentru vehiculele noi Euro 6, această taxă este, în general, zero sau foarte redusă.

În total, înmatricularea unui autoturism nou poate costa între 300 și 600 de lei, fără a include eventualele comisioane percepute de intermediari.

Pentru mașinile second hand, situația este diferită. Costurile pot crește din cauza necesității efectuării ITP-ului sau a unei taxe de mediu mai ridicate. De asemenea, schimbarea plăcuțelor implică costuri suplimentare, mai ales dacă se optează pentru variante personalizate.

Numerele personalizate pot ajunge la câteva mii de lei, în funcție de combinația dorită, ceea ce transformă această opțiune într-un cost semnificativ pentru proprietar.

Înmatricularea este direct legată și de gestionarea documentelor vehiculului, iar pierderea sau deteriorarea certificatului de înmatriculare impune o procedură administrativă distinctă.

Autoritățile emitente pot elibera un nou certificat la solicitarea proprietarului sau a unui reprezentant legal, în baza documentelor prevăzute de legislația în vigoare. Este necesară prezentarea certificatului deteriorat sau, după caz, a unei declarații de pierdere ori a dovezii furtului.

Solicitantul trebuie să depună dovada plății taxei de 49 de lei, precum și actul de identitate valabil. În cazul persoanelor juridice sau al reprezentării prin avocat, sunt necesare documente suplimentare de identificare.

Procedura este reglementată prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 181/2024 și include situații speciale, cum ar fi reținerea documentului de către autorități străine. În aceste cazuri, este obligatorie prezentarea dovezilor oficiale și a traducerilor autorizate.

Nerespectarea termenului de 30 de zile pentru solicitarea unui nou certificat poate atrage sancțiuni contravenționale. Amenda prevăzută de legislația rutieră este cuprinsă între 810 și 1.012,5 lei.

Tabel informativ – costuri și proceduri esențiale pentru înmatriculare: