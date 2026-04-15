Regulile înmatriculării vehiculelor în 2026 prevăd, în mod explicit, că niciun autovehicul nu poate circula legal pe drumurile publice fără a fi înmatriculat sau înregistrat în prealabil. Procedura este condiționată de identificarea completă a vehiculului și a proprietarului, fiind emis un certificat de înmatriculare și plăcuțele aferente, scrie în Codul Rutier.

„Proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulație”, stabilește Codul rutier.

Această obligație se aplică indiferent de tipul vehiculului, fie că este vorba despre unul nou sau second-hand. Autoritățile competente procesează cererea pe baza documentelor de identificare și a dovezii dreptului de proprietate, eliberând ulterior actele necesare circulației legale.

În cazul vehiculelor cumpărate la mâna a doua, legislația impune înscrierea datelor noului proprietar în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate. Operațiunea are loc simultan cu radierea fostului proprietar din evidențe.

Pentru finalizarea procedurii, noul proprietar are obligația de a solicita transcrierea dreptului de proprietate în termen de maximum 90 de zile de la data achiziției. Depășirea acestui termen poate genera consecințe contravenționale și suspendarea înmatriculării.

Începând cu 2024, regulile înmatriculării vehiculelor în 2026 includ o procedură actualizată, introdusă prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 181/2024, care definește tipurile de înmatriculare și condițiile aplicabile fiecăruia.

Conform noilor prevederi, înmatricularea este permisă doar pentru autovehicule și remorci omologate și poate fi realizată fie permanent, fie temporar. Înmatricularea temporară se aplică în situații specifice, cum ar fi leasingul internațional, exportul vehiculului sau contractele de leasing active.

Astfel, pentru vehiculele aduse în România în baza unor contracte de leasing cu entități străine, înmatricularea temporară este valabilă până la finalizarea contractului. În cazul vehiculelor care urmează să fie exportate și înmatriculate în alt stat, perioada maximă este de 30 de zile.

Procedura de înmatriculare, indiferent de tip, presupune prezentarea unor documente esențiale: dovada dreptului de proprietate, actul de identitate, cartea de identitate a vehiculului și dovada plății taxelor aferente. Pentru vehiculele în leasing, este necesar și un extras din contractul de leasing.

În cazul transcrierii dreptului de proprietate, solicitantul trebuie să prezinte suplimentar certificatul de înmatriculare anterior sau documente justificative în caz de pierdere, furt sau reținere, precum și plăcuțele de înmatriculare existente.

Toate documentele originale sunt restituite imediat după verificare, iar procesul poate fi simplificat în cazul utilizării platformelor electronice, unde anumite dovezi fiscale nu mai sunt necesare.

Pentru vehiculele provenite din alte state, solicitantul trebuie să prezinte documentele de înmatriculare emise de autoritățile străine și plăcuțele aferente. În lipsa acestora, autoritățile române pot solicita confirmări oficiale sau clarificări juridice înainte de finalizarea procedurii.

Pe durata acestor verificări, pot fi emise autorizații de circulație provizorie, succesive, până la rezolvarea situației.

Costurile rămân reglementate: certificatul de înmatriculare costă 49 de lei, iar plăcuțele de înmatriculare variază între 22 și 27 de lei per placă, în funcție de tip.

Regulile înmatriculării vehiculelor în 2026 prevăd sancțiuni clare pentru nerespectarea obligațiilor legale, cu amenzi care pot ajunge la valori considerabile, în funcție de abatere.

Neîndeplinirea obligației de a solicita un nou certificat de înmatriculare în termen de 30 de zile, în caz de pierdere, furt sau deteriorare, este sancționată cu amenzi între 810 și 1.012,5 lei.

În situațiile în care proprietarii nu își îndeplinesc obligațiile privind preschimbarea certificatului sau înregistrarea vehiculului, sancțiunile cresc, ajungând între 1.215 și 1.620 de lei.

Cea mai severă sancțiune vizează conducerea unui vehicul cu înmatricularea suspendată, inclusiv în cazul expirării inspecției tehnice periodice sau al neînregistrării transferului de proprietate în termenul legal. În aceste cazuri, amenzile pot varia între 1.822,5 și 4.050 de lei.

De asemenea, competențele de sancționare nu mai aparțin exclusiv polițiștilor rutieri. Și polițiștii din cadrul serviciilor de înmatriculări pot aplica amenzi pentru neîndeplinirea obligațiilor legale privind documentele vehiculului.