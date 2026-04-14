Potrivit recomandărilor Administrației din SUA pentru siguranța traficului rutier (NHTSA), toate anvelopele ar trebui verificate cel puțin o dată pe lună sau înainte de orice călătorie mai lungă. În cadrul acestei verificări trebuie analizate semnele de uzură, deteriorările vizibile și adâncimea benzii de rulare, însă primul aspect care trebuie verificat este presiunea aerului din anvelope.

Verificarea presiunii ar trebui realizată chiar săptămânal, deoarece anvelopele pierd aer treptat, indiferent dacă mașina este folosită sau nu, conform Jalopnik. De asemenea, pierderile de presiune pot apărea și în urma impactului cu gropi sau borduri. Menținerea unei presiuni corecte contribuie la prelungirea duratei de viață a anvelopelor și la reducerea consumului de combustibil.

Este important ca anvelopele să nu fie umflate la presiunea maximă, iar valorile recomandate de producător nu trebuie depășite. Aceste informații se găsesc, de regulă, pe ușa mașinii sau pe capacul rezervorului. Pentru verificare este necesar un manometru, iar aerul trebuie ajustat până la atingerea valorii recomandate de producător.

Pe lângă presiune, este esențială și inspectarea vizuală a anvelopelor. Trebuie verificate cu atenție pereții laterali pentru a identifica eventuale perforații, tăieturi, abraziuni, umflături, crăpături sau denivelări. În cazul în care sunt descoperite astfel de probleme, este necesară o vizită la un service specializat. În plus, în cazul perforațiilor din pereții laterali, nu se recomandă repararea acestora, fiind indicată înlocuirea anvelopei.

Un alt element important este adâncimea benzii de rulare. Aceasta poate fi verificată cu un indicator special, dar și cu ajutorul unei monede de 5 bani. Moneda se introduce într-unul dintre șanțurile principale ale anvelopei, cu inscripția „BANI” orientată spre interiorul canalului. Dacă linia de sub cuvântul „BANI” este vizibilă, anvelopa trebuie înlocuită.

De asemenea, rotirea anvelopelor este o practică recomandată la fiecare 6.000 – 10.000 de kilometri, pentru a asigura o uzură uniformă și pentru a prelungi durata de utilizare a acestora. Schema de rotație depinde de tipul de tracțiune al vehiculului (față, spate sau integral), de tipul mașinii și de designul benzii de rulare, care poate fi simetric, asimetric sau direcțional.

În România, legea nu impune o dată fixă pentru schimbarea anvelopelor și nu stabilește un calendar clar pentru utilizarea celor de iarnă sau de vară. Reglementările sunt prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 5/2011, care modifică Codul Rutier și stabilește ce anvelope sunt obligatorii.

Conform legislației, șoferii sunt obligați să aibă anvelope de iarnă doar atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. În aceste condiții, lipsa echipării corespunzătoare este considerată contravenție și poate fi sancționată cu amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.

Este important de știut că legea nu definește o perioadă exactă (cum ar fi iarna sau vara), ci se raportează strict la condițiile de drum. Astfel, chiar și în afara sezonului rece, dacă drumul este acoperit de zăpadă sau gheață, anvelopele de iarnă devin obligatorii.

De asemenea, sunt permise doar anvelopele omologate, marcate cu simbolurile M+S, M.S. sau M&S, ceea ce indică faptul că sunt adecvate pentru noroi și zăpadă. Anvelopele neomologate sau necorespunzătoare condițiilor de drum pot atrage sancțiuni.

Un alt aspect important din legislație este adâncimea minimă a profilului benzii de rulare. Pentru anvelopele de iarnă, aceasta trebuie să fie de cel puțin 4 mm, sub acest prag fiind considerate neconforme.

Totodată, legea prevede că toate cele patru roți trebuie echipate cu anvelope corespunzătoare sezonului, nu doar axa motrice. În cazul vehiculelor de transport greu sau persoane, pot exista obligații suplimentare, precum utilizarea lanțurilor antiderapante pe anumite drumuri.