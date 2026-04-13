Din 2017, Michelin a început să integreze cipuri inteligente în anvelopele sale, fără ca majoritatea șoferilor să fie conștienți de acest lucru. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, aceste cipuri nu monitorizează vehiculul sau comportamentul șoferului, ci sunt concepute pentru a urmări durata de viață și performanța anvelopei.

Tehnologia utilizată este RFID, un sistem bazat pe un cip de dimensiuni foarte mici și o antenă, integrate direct în structura anvelopei încă din faza de fabricație. Acest cip este protejat de straturi de cauciuc și rămâne funcțional pe toată durata de utilizare.

Reprezentanții companiei au explicat că această tehnologie permite urmărirea anvelopelor de la producție până la casare. Fiecare anvelopă are un identificator unic, iar datele colectate oferă informații despre uzură, condițiile de utilizare și performanță, transmite publicația Vezess.

Datele obținute prin acest sistem sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea anvelopelor și siguranța în trafic. Compania a transmis că rezultatele vizează o aderență mai bună, o durată de viață mai mare și reducerea defectelor.

Tot ceea ce este învățat din utilizarea reală a anvelopelor este folosit ulterior pentru dezvoltarea generațiilor viitoare. Inițial, tehnologia a fost implementată pentru vehicule comerciale, iar ulterior a fost extinsă și la autoturisme.

Informațiile din cip pot fi citite doar cu dispozitive speciale, utilizate în service-uri sau de către managerii de flote.

Un aspect important este faptul că tehnologia RFID nu permite urmărirea în timp real a vehiculului. Cipul nu emite semnale constant și nu poate fi folosit pentru localizare.

Specialiștii explică faptul că este vorba despre un dispozitiv pasiv, care poate fi citit doar de la distanță mică. Practic, acesta funcționează mai degrabă ca un „buletin digital” al anvelopei, nu ca un sistem de supraveghere.

Și Continental utilizează cipuri pasive similare, fără baterie, cu funcții apropiate de cele dezvoltate de Michelin.

În schimb, Pirelli a dezvoltat o tehnologie mai avansată, numită Cyber Tire. Aceasta include senzori integrați care pot comunica în timp real cu sistemele electronice ale mașinii.

Potrivit informațiilor oficiale, șoferii pot primi alerte direct pe ecranul sistemului infotainment, în funcție de datele colectate de anvelope.