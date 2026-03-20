Mulți șoferi ignoră aceste variații, deși efectele pot deveni vizibile chiar în comportamentul mașinii. În sezonul rece, presiunea din anvelope scade, iar în timpul verii poate crește peste nivelul recomandat. O diferență de doar 10 grade Celsius poate modifica presiunea cu aproximativ 0,1 bari, ceea ce explică de ce verificările regulate sunt esențiale, mai ales în perioadele cu schimbări bruște de temperatură.

De exemplu, o roată umflată la 2,3 bari într-o zi cu temperaturi apropiate de îngheț poate ajunge la 2,6 bari atunci când temperatura exterioară urcă la 15 grade, o diferență aparent mică, dar cu impact direct asupra consumului și uzurii.

O presiune prea mică duce la creșterea consumului de carburant, deoarece suprafața de contact cu asfaltul devine mai mare, ceea ce mărește rezistența la rulare. În practică, o scădere de aproximativ 0,5 bari poate duce la un consum mai mare cu până la 0,3 litri la 100 de kilometri. În același timp, motorul este mai solicitat, ceea ce accelerează uzura componentelor. La polul opus, o presiune prea mare reduce aderența și crește riscul de explozie a anvelopei în timpul mersului, mai ales dacă se depășesc valorile recomandate de producător.

Nu există o valoare universală pentru presiunea corectă în anvelope, deoarece fiecare autoturism are specificații proprii, în funcție de dimensiunea roților, gradul de încărcare și viteza de rulare. Valorile corecte nu trebuie preluate de pe anvelopă, unde este indicată doar presiunea maximă admisă, ci din informațiile oferite de producător, care pot fi găsite pe stâlpul ușii șoferului, pe capacul rezervorului sau în manualul mașinii.

În general, presiunea recomandată se situează între 2,0 și 2,5 bari, însă aceasta poate varia în funcție de model. O presiune prea mare reduce suprafața de contact cu asfaltul și afectează stabilitatea, iar una prea mică duce la uzură accelerată și consum mai ridicat de carburant.

Specialiștii recomandă verificarea presiunii cel puțin o dată pe săptămână în perioadele cu variații mari de temperatură. După stabilizarea condițiilor meteo, controlul ar trebui făcut cel puțin o dată pe lună. De asemenea, înaintea unui drum lung, reglarea presiunii în anvelope este o măsură necesară pentru siguranță și eficiență.