În anumite state membre ale Uniunii Europene, legislația națională permite efectuarea inspecției tehnice periodice și pentru vehicule înmatriculate în alte țări. Astfel, un autoturism înmatriculat în România ar putea fi verificat într-o stație autorizată din acel stat, dacă normele locale prevăd această posibilitate.

Situația nu este una uniformă la nivel european, deoarece fiecare stat aplică propriile reguli privind efectuarea și recunoașterea inspecțiilor tehnice. Din acest motiv, șoferii care se află într-o astfel de situație trebuie să se informeze direct la autoritățile statului în care se află vehiculul sau la stațiile autorizate de ITP din acel stat pentru a afla dacă procedura este posibilă și ce documente pot fi eliberate.

Totodată, este recomandat ca proprietarii vehiculelor să verifice și cu societatea de asigurări la care au încheiat polița auto dacă o inspecție tehnică realizată în alt stat este luată în considerare în eventualitatea producerii unui accident rutier.

Chiar dacă inspecția tehnică este realizată într-un alt stat membru al Uniunii Europene și vehiculul primește un document care atestă verificarea tehnică, aceasta nu este recunoscută oficial în România.

Motivul este că, în prezent, nu există un sistem european unitar care să permită recunoașterea automată a inspecțiilor tehnice realizate în alte state membre. În consecință, aceste verificări nu sunt înregistrate în baza națională de date din România.

Din punct de vedere practic, atunci când vehiculul revine în România, proprietarul trebuie să efectueze din nou inspecția tehnică într-o stație autorizată sau într-o reprezentanță a Registrului Auto Român, pentru ca ITP să fie considerat valabil în sistemul național.

Legislația rutieră prevede consecințe clare pentru situațiile în care inspecția tehnică periodică expiră. Conform OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în momentul expirării ITP-ului, înmatricularea vehiculului se suspendă automat.

Această măsură se aplică indiferent dacă vehiculul se află în România sau în afara țării. Suspendarea rămâne în vigoare până la efectuarea unei inspecții tehnice valabile în conformitate cu legislația românească.

Pentru clarificări suplimentare privind suspendarea înmatriculării sau procedurile legale aplicabile, proprietarii de vehicule se pot adresa Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor sau Direcției Rutiere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În prezent, la nivelul Uniunii Europene nu există o soluție comună și general valabilă privind efectuarea și recunoașterea inspecției tehnice periodice între statele membre.

Această situație creează dificultăți pentru șoferii care locuiesc în alte țări sau care își folosesc vehiculele în afara României pentru perioade mai lungi. Chiar dacă mașina este verificată tehnic într-un alt stat, la întoarcerea în România proprietarul este obligat să efectueze din nou ITP conform legislației naționale.