Dacă vrei să știi dacă ai voie să circuli cu mașina atunci când parbrizul este crăpat sau spart, trebuie să știi că legea nu spune clar, direct, ce se întâmplă în această situație. Totuși, Codul Rutier precizează că orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să fie în stare tehnică bună și să ofere siguranță în trafic. Este interzisă circulația mașinilor care nu corespund din punct de vedere tehnic sau care pot pune în pericol siguranța rutieră.

Asta înseamnă că, dacă parbrizul este spart și îți afectează vizibilitatea atunci când conduci, mașina poate fi considerată nesigură pentru circulație și riști sancțiuni. În schimb, dacă există doar o fisură mică sau o ciobitură provocată, de exemplu, de o piatră, iar aceasta nu îți încurcă vederea și nu afectează siguranța, poți circula în continuare. Totuși, trebuie să ai în vedere că o fisură mică se poate extinde în timp și poate deveni un pericol.

Indiferent cum s-a produs defectul, fie de la o piatră sărită din trafic, fie în urma unui accident, este important să repari sau să înlocuiești parbrizul cât mai repede. Dacă fisura a apărut din cauza unei pietre, de obicei poate fi reparată ușor într-un service auto. Dacă însă parbrizul a fost spart într-un accident, chiar și unul minor, trebuie să anunți incidentul la biroul de tamponări și să obții autorizația de reparație înainte de a merge la service.

Principalul motiv pentru care trebuie să rezolvi problema rapid este siguranța. Un parbriz spart reduce vizibilitatea și crește riscul de accident. În plus, crăpăturile pot slăbi rezistența parbrizului, iar în cazul unui impact acesta nu va mai proteja la fel de bine șoferul și pasagerii.

Un parbriz deteriorat poate afecta și interiorul mașinii. Prin fisuri sau zone sparte pot pătrunde ploaia, zăpada sau vântul, iar în timp se pot strica tapițeria, covorașele și alte elemente din habitaclu.

Repararea sau înlocuirea parbrizului ajută și la aspectul mașinii. Chiar dacă pare un detaliu minor, un parbriz în stare bună crește valoarea autoturismului și poate face vânzarea mai ușoară. În același timp, eviți eventualele probleme legale sau amenzile pe care le-ai putea primi dacă ești oprit în trafic cu un parbriz deteriorat.

Dacă parbrizul mașinii este doar fisurat sau puțin spart într-un singur loc și nu îți afectează vizibilitatea atunci când conduci, ai voie să circuli pe drumurile publice. Într-o astfel de situație, dacă ești oprit pentru control de un polițist rutier, în mod normal nu vei primi amendă, deoarece defectul nu influențează siguranța în trafic.

Problemele apar atunci când avaria este vizibilă și serioasă. Dacă parbrizul este puternic spart sau deteriorarea este evidentă, polițistul poate considera că mașina nu mai este sigură pentru circulație și te poate sancționa.

Legea mai spune că orice accident rutier, chiar și unul minor, trebuie declarat. După raportarea accidentului primești o autorizație de reparație, iar mașina trebuie reparată în maximum 30 de zile de la producerea incidentului.

Dacă trec mai mult de 30 de zile și continui să circuli cu parbrizul spart în urma accidentului, fapta devine contravenție și se sancționează cu amendă din clasa I de sancțiuni, adică 2–3 puncte-amendă, conform Legii nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

În același timp, legea prevede sancțiuni mai mari atunci când circuli cu un vehicul care nu este corespunzător din punct de vedere tehnic sau care are inspecția tehnică periodică expirată. În această situație, amenda face parte din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 de puncte-amendă. Cu alte cuvinte, dacă parbrizul este atât de deteriorat încât afectează siguranța mașinii, riști o sancțiune mult mai serioasă.

Inspecția tehnică periodică, sau ITP, este documentul care arată că mașina ta este în stare bună și poate circula în siguranță pe drumurile publice. Practic, ITP-ul demonstrează că mașina respectă regulile de siguranță prevăzute în Codul Rutier.

Parbrizul este o parte foarte importantă pentru siguranța mașinii, așa că la ITP este verificat cu atenție. Dacă parbrizul este spart într-un loc care îți afectează vizibilitatea, mașina nu va trece inspecția decât dacă parbrizul este înlocuit. În schimb, dacă ai doar o mică fisură care nu deranjează vizibilitatea, în general nu va fi o problemă și vei putea trece de ITP.

Pe lângă parbriz, există și alte probleme care pot face ca mașina să fie respinsă la ITP. Printre acestea se numără sistemul de frânare care nu funcționează corect, defecte la faruri sau alte lumini, caroseria afectată de rugină sau emisia de noxe prea mare. Toate aceste lucruri afectează siguranța și pot duce la refuzul mașinii la inspecție.