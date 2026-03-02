Senatorii au adoptat proiectul de aprobare a OUG 91/2025 cu amendamentul introdus, cu 72 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 8 abțineri.

Forma inițială a ordonanței prevedea că prima zi de concediu medical nu este plătită. Prin amendamentul adoptat, această regulă nu se va aplica în cazul concediilor medicale și indemnizațiilor pentru maternitate, nici în cazul concediilor de risc maternal.

De asemenea, nu se va aplica pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate. Excepția este valabilă și pentru persoanele care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare.

Amendamentul a fost introdus în raportul Comisiei de sănătate și este semnat de senatori din PSD, UDMR, AUR și PNL, printre care Nicoleta Pauliuc și Adrian Streinu-Cercel. Senatul este primul for sesizat, urmând ca proiectul să fie analizat și de Camera Deputaților, care este for decizional.

Nicoleta Pauliuc a arătat că forma inițială a ordonanței introducea o măsură percepută ca o sancțiune pentru cei bolnavi, prin neplata primei zile de concediu medical. Ea a susținut că statul trebuie să combată frauda, nu să penalizeze suferința.

„Astăzi votăm ordonanța de urgență care a generat îngrijorare legitimă în societate. În forma inițială, ordonanța introducea o măsură percepută ca o sancțiune aplicată celor bolnavi: neplata primei zile de concediu medical. Putem vorbi despre nevoia despre prevenirea abuzurilor, putem vorbi despre nevoia de disciplină bugetară, dar nu putem accepta ca măsurile administrative se lovească în cei care deja se luptă cu boala. Statul trebuie să combată frauda, nu să penalizeze suferința’, a motivat Pauliuc amendamentul.

Senatoarea a explicat că nu se poate pune pe același plan un abuz și un diagnostic grav și că diferențierea este o chestiune de justiție socială. În opinia sa, rolul legislativului este să corecteze măsurile care produc efecte nedrepte.

Senatorul PSD Cătălin Graur a declarat că este corect să fie combătute abuzurile și să fie introduse mecanisme mai eficiente, însă deciziile trebuie să țină cont de realitatea socială. El a precizat că politica responsabilă presupune fermitate acolo unde există derapaje și protecție unde există suferință reală.

„Este corect să combatem abuzurile, este corect să introducem reguli mai clare și mecanisme mai eficiente. Sistemul de sănătate nu poate funcționa pe baza excepției transformate în regulă, dar la fel de corect este să spunem un lucru foarte clar: nu putem aplica măsuri fără excepții, rigid, mecanic, ignorând realitatea socială. Deciziile guvernamentale nu sunt pentru tabele Excel, sunt pentru oameni, iar politica responsabilă înseamnă echilibru, fermitate acolo unde există derapaje, dar protecție acolo unde există o suferință reală”, a susținut acesta.

Senatorul AUR Cristian Vântu a anunțat că grupul AUR s-a abținut la vot, apreciind că nu este vorba despre o urgență în cazul concediilor medicale, deși în comisie a fost acordat un aviz favorabil pentru amendament.

Ruxandra Cibu Deaconu, senator USR, a subliniat că un bolnav cronic nu poate amâna boala și nu ar trebui să piardă bani pentru prima zi în care nu poate munci. Ea a explicat că trebuie făcută diferența între abuz și boală reală, iar pacienții incluși în programe naționale de sănătate au dreptul la protecție.

„Un bolnav cronic nu poate amâna boala cu o zi și nu ar trebui să piardă bani pentru prima zi în care medicului îi spune că nu poate munci”, a subliniat senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu. „Rolul Parlamentului este să corecteze acolo unde apar efecte nedrepte într-o ordonanță de urgență. Despre asta este intervenția noastră de astăzi. Înțelegem obiectivul Guvernului. Există abuzuri, există concedii acordate nelegal, există presiune pe bugetul sănătății, combaterea fraudei este un obiectiv legitim, dar soluțiile trebuie să fie proporționale și trebuie să distingem în abuz și boală reală. Un pacient oncologic, un diabetic, un bolnav cardiac, o persoană cu afecțiuni autoimune sau inclusă în programele naționale de sănătate nu este statistică, este un contribuabil care a plătit la sistem și care la nevoie are dreptul la protecție, de aceea susținem amendamentele”, a afirmat aceasta.

Ordonanța de urgență nr. 91/2025, deja intrată în vigoare, stabilește că pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizațiile se calculează prin diminuarea cu o zi.

Potrivit actului normativ, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă sunt suportate de angajator din a doua zi până în a șasea zi inclusiv. Ulterior, acestea sunt suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, până la încetarea incapacității sau până la pensionare.

În cazul indemnizațiilor suportate integral din bugetul fondului, plata începe din a doua zi. Amendamentul adoptat de Senat introduce excepții clare pentru categoriile considerate vulnerabile.