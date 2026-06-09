Câte zile de concediu sunt garantate prin lege în 2026. Când pot fi plătite zilele rămase neefectuate

Numărul minim de zile de concediu garantate prin lege în 2026 rămâne de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu contract individual de muncă. Codul Muncii stabilește reguli clare privind calculul acestui drept, reportarea zilelor neutilizate și situațiile în care acestea pot fi compensate financiar. Angajații beneficiază și de protecții legale atunci când un concediu este amânat sau întrerupt. De asemenea, anumite categorii de salariați pot primi zile suplimentare.

Dreptul la concediu de odihnă este garantat tuturor salariaților care au contract individual de muncă. Potrivit Codului Muncii, durata minimă a concediului anual este de 20 de zile lucrătoare.

Prevederea legală se referă exclusiv la zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că zilele de weekend și sărbătorile legale nu sunt incluse în calculul perioadei de odihnă.

În practică, dacă în timpul concediului intervine o zi de sărbătoare legală care cade într-o zi lucrătoare, aceasta nu va fi scăzută din numărul total de zile la care are dreptul salariatul.

În multe companii, pachetul de beneficii include mai multe zile de concediu decât minimul prevăzut de lege. Numărul suplimentar poate fi stabilit în funcție de vechimea în muncă, domeniul de activitate, contractul colectiv de muncă sau politica internă a angajatorului. Cu toate acestea, pragul minim de 20 de zile lucrătoare rămâne obligatoriu pentru toți angajații.

Legislația muncii stabilește că dreptul la concediu se calculează în raport cu perioada efectiv lucrată într-un an calendaristic.

Astfel, un salariat care începe activitatea în cursul anului nu va beneficia de întregul număr de zile aferent unui an complet, ci de un număr calculat proporțional cu perioada lucrată până la finalul anului.

Specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că acest drept nu depinde de norma de lucru. Inclusiv salariații care lucrează cu timp parțial beneficiază de concediu de odihnă în aceleași condiții prevăzute de lege.

Totodată, există perioade care sunt asimilate activității prestate și care nu afectează dreptul la concediu. În această categorie intră concediul medical, concediul de maternitate, concediul paternal, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav și concediul de îngrijitor.

Un element important este și indemnizația de concediu. Potrivit Codului Muncii, aceasta nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază împreună cu indemnizațiile și sporurile permanente aferente perioadei respective.

Angajatorul este obligat să achite indemnizația cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de plecarea salariatului în concediu.

Legea mai prevede că o parte a concediului de odihnă trebuie să aibă, de regulă, o durată de minimum 10 zile lucrătoare consecutive.

Una dintre cele mai frecvente întrebări în rândul salariaților vizează situația zilelor de concediu care rămân neefectuate la finalul anului.

Codul Muncii prevede că aceste zile nu se pierd automat. Dacă angajatul nu a putut efectua integral sau parțial concediul anual din motive justificate, angajatorul este obligat să acorde zilele restante într-o perioadă de 18 luni care începe din anul următor celui în care s-a născut dreptul respectiv.

În aceste situații, concediul trebuie reprogramat și acordat ulterior, în conformitate cu prevederile legale.

Legislația stabilește în mod expres că dreptul la concediu de odihnă nu poate fi cedat, limitat sau supus unei renunțări din partea salariatului.

Mulți angajați consideră că zilele neefectuate pot fi transformate oricând în bani. În realitate, legea permite compensarea financiară într-o singură situație, respectiv la încetarea contractului individual de muncă.

Atât timp cât raportul de muncă este activ, concediul trebuie efectuat efectiv și nu poate fi înlocuit prin plata unei sume de bani.

Programarea concediilor se realizează, de regulă, prin consultarea salariaților și în funcție de necesitățile organizatorice ale companiei.

Deși angajatorul nu poate elimina sau restrânge dreptul la concediu, anumite solicitări pot fi reprogramate atunci când activitatea firmei impune acest lucru, în perioade cu volum ridicat de muncă sau în situații în care lipsa personalului ar afecta funcționarea companiei.

Totuși, imposibilitatea repetată de a efectua concediul ori amânarea constantă a acestuia poate genera probleme de conformitate cu legislația muncii.

Codul Muncii stabilește clar obligația angajatorului de a asigura exercitarea efectivă a dreptului la concediu de odihnă.

În cazul în care acest drept este încălcat în mod repetat, salariații se pot adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă sau pot solicita asistență juridică de specialitate.

Pe lângă durata minimă garantată de lege, există situații în care anumite categorii de angajați primesc zile suplimentare de concediu.

Articolul 147 din Codul Muncii prevede acordarea a cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare pentru salariații care lucrează în condiții grele, periculoase ori vătămătoare, pentru persoanele nevăzătoare, pentru persoanele cu handicap și pentru tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Numărul exact al zilelor suplimentare poate fi stabilit prin contractele colective de muncă sau prin regulamentele interne aplicabile la nivelul angajatorului.

În plus, numeroase companii includ în pachetele de beneficii zile suplimentare de concediu acordate în funcție de vechime, performanță sau alte criterii interne.

Pe lângă concediul de odihnă anual, legislația din România reglementează mai multe categorii de concedii care răspund unor situații distincte din viața profesională și personală a angajaților.

Printre cele mai utilizate se numără concediul medical, concediul de maternitate, concediul paternal, concediul pentru creșterea copilului, concediul fără plată, concediul pentru formare profesională și concediul de îngrijitor.

Fiecare dintre aceste forme de concediu este reglementată prin norme specifice care stabilesc condițiile de acordare, durata și regimul de plată.

Spre exemplu, concediul fără plată poate fi solicitat pentru rezolvarea unor probleme personale sau pentru participarea la programe de formare profesională, în condițiile prevăzute de lege și de regulamentele interne.

Legislația muncii oferă protecție salariaților care se confruntă cu probleme medicale în timpul perioadei de odihnă.

Dacă un angajat intră în concediu medical în timpul concediului de odihnă, perioada de odihnă se întrerupe de drept.

Zilele rămase neefectuate trebuie reprogramate și acordate ulterior, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru aplicarea acestei măsuri, salariatul are obligația de a informa angajatorul și de a prezenta documentele medicale necesare care justifică suspendarea concediului de odihnă.

Regimul zilelor de concediu neefectuate se modifică în momentul în care încetează contractul individual de muncă.

Codul Muncii permite compensarea în bani a concediului de odihnă rămas neutilizat exclusiv în această situație.

Prin urmare, un angajat care demisionează, este concediat sau încetează raporturile de muncă prin acordul părților poate primi contravaloarea zilelor de concediu rămase.

Suma acordată este calculată în funcție de indemnizația de concediu corespunzătoare perioadei respective.

Specialiștii recomandă verificarea numărului de zile disponibile înainte de încetarea contractului și solicitarea unor clarificări din partea departamentului de resurse umane atunci când există diferențe între evidențele angajatului și cele ale angajatorului.