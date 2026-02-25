Peste cinci milioane de români au încasat în luna februarie sume de la stat reprezentând drepturi sociale aferente lunii ianuarie, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Valoarea totală a plăților a depășit 2,63 miliarde de lei, cele mai consistente sume fiind direcționate către alocațiile pentru copii, indemnizațiile de creștere a copilului și sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități.

Cea mai mare parte din buget a fost alocată alocațiilor pentru copii. Aproape 3,6 milioane de beneficiari au primit în total peste 1,19 miliarde de lei, ceea ce face din această categorie principalul capitol de cheltuieli sociale din luna februarie.

Sume importante au fost direcționate de ANPIS și către părinți. Un număr de 147.565 de persoane au beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului, valoarea totală a plăților depășind 565 de milioane de lei. Totodată, 73.116 părinți au primit stimulentul de inserție, în cuantum de aproape 56 de milioane de lei, acordat pentru revenirea mai rapidă în activitate.

În paralel, aproape 937.300 de persoane cu dizabilități au încasat drepturi sociale în valoare totală de 587 de milioane de lei.

Sprijin financiar a fost acordat de ANPIS și altor categorii vulnerabile. Venitul minim de incluziune a fost plătit pentru 262.164 de persoane, suma totală ridicându-se la aproape 175 de milioane de lei. De asemenea, 28.251 de beneficiari au primit alocații de plasament, în valoare de aproximativ 37 de milioane de lei.

Pentru susținerea persoanelor cu probleme medicale grave, 13.625 de bolnavi de HIV/SIDA au primit aproape 14 milioane de lei pentru hrană, iar 3.750 de persoane diagnosticate cu TBC au beneficiat de peste 3,3 milioane de lei, mai informează ANPIS.

Alocațiile de stat pentru copii și indemnizația de creștere a copilului se virează, de regulă, în data de 8 a fiecărei luni. În martie 2026, 8 martie este duminică.

În aceste condiții, plățile vor fi efectuate fie vineri, 6 martie, fie luni, 9 martie.

Indemnizațiile de handicap pentru adulți și copii se virează în mod normal pe 15 martie. În 2026, această dată este duminică.

Plățile vor fi efectuate fie vineri, 13 martie, fie marți, 16 martie.

Ajutorul de șomaj se virează pe 17 martie, miercuri. Sumele diferă în funcție de vechimea în muncă și media veniturilor anterioare. În anumite situații pot exista ajustări de 10%.

Ultimele plăți importante din martie sunt programate pentru 20 martie, sâmbătă. În această zi se virează Venitul Minim de Incluziune și bursele școlare.