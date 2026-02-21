Momentul plăților sociale este important pentru pensionari și pentru familiile cu venituri reduse. În martie 2026 apar mici decalaje, deoarece unele date obișnuite cad în weekend.

Peste 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin poștă. În mod normal, distribuirea începe în prima zi a lunii. 1 martie este duminică, iar din acest motiv, distribuirea pensiilor prin poștă începe luni, 2 martie.

Pentru cei care primesc pensia pe card bancar, viramentele sunt programate pentru 12 martie, zi de joi. Persoanele care urmează să încaseze prima pensie vor primi banii în intervalul 13–17 martie.

Pensionarii din străinătate vor primi pensia pe 19 martie, joi. În anumite situații, sumele pot fi ridicate și de la casieria Casei de Pensii, potrivit Newsweek.

Pensionarii și persoanele cu venituri reduse pot solicita vouchere lunare în valoare de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică. Sprijinul se acordă doar pe bază de cerere.

Ajutorul este destinat persoanelor singure cu venituri sau pensii de până la 1.950 de lei. De asemenea, pot beneficia și persoanele din gospodării cu mai mulți membri, dacă venitul sau pensia pe membru nu depășește 1.780 de lei.

Voucherele pot fi primite fie în format fizic, fie prin e-mail, în funcție de opțiunea beneficiarului.

Alocațiile de stat pentru copii și indemnizația de creștere a copilului se virează, de regulă, în data de 8 a fiecărei luni. În martie 2026, 8 martie este duminică.

În aceste condiții, plățile vor fi efectuate fie vineri, 6 martie, fie luni, 9 martie.

Sumele acordate diferă în funcție de vârsta copilului și de situație. Se acordă 719 lei pentru copiii până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copiilor cu handicap. Pentru copiii între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care urmează liceul sau școala profesională, alocația este de 292 de lei. Copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani primesc 719 lei.

Indemnizația de creștere a copilului poate fi redusă cu 10% dacă există venituri suplimentare declarate.

Indemnizațiile de handicap pentru adulți și copii se virează în mod normal pe 15 martie. În 2026, această dată este duminică.

Plățile vor fi efectuate fie vineri, 13 martie, fie marți, 16 martie.

Sumele diferă în funcție de gradul de dizabilitate. Adulții cu handicap grav primesc 529 de lei, la care se adaugă un buget complementar de 199 lei. Adulții cu handicap accentuat primesc 350 de lei și un buget complementar de 146 de lei. Pentru handicap mediu, suma este de 80 de lei.

Copiii cu handicap grav primesc 463 de lei. Cei cu handicap accentuat primesc 232 de lei. Pentru handicap mediu, suma este de 80 de lei.

Ajutorul de șomaj se virează pe 17 martie, miercuri. Sumele diferă în funcție de vechimea în muncă și media veniturilor anterioare. În anumite situații pot exista ajustări de 10%.

Ultimele plăți importante din martie sunt programate pentru 20 martie, sâmbătă. În această zi se virează Venitul Minim de Incluziune și bursele școlare.