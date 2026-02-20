Programul de acordare a tichetelor electronice de energie continuă și în 2026, în baza OUG nr. 35/2025. Măsura vizează persoanele și familiile cu venituri reduse, oferind un ajutor lunar pentru plata facturilor la energie electrică.

Ministrul Florin Manole a transmis, într-un mesaj public, că schema de sprijin rămâne activă:

„Continuăm acordarea voucherelor de energie. Peste 710.000 de români primesc deja acest sprijin, iar măsura merge mai departe până la finalul lui 2026. Cei care au nevoie și îndeplinesc condițiile pot depune în continuare cereri pentru a beneficia de acest ajutor. Într-o perioadă grea, trebuie să-i sprijinim cât mai mult pe cei vulnerabili.”

Datele oficiale arată un interes ridicat pentru acest tip de ajutor. În aplicația EPIDS au fost înregistrate 1.016.852 solicitări pentru tichetul electronic de energie. Dintre acestea, 724.847 au fost declarate eligibile, conform criteriilor stabilite de OUG nr. 35/2025.

Numărul mare de cereri confirmă nevoia de continuitate a programului, în special în contextul presiunilor asupra bugetelor gospodăriilor cu venituri mici.

De la lansarea măsurii și până la plata efectuată în februarie 2026 (pentru drepturile aferente lunii ianuarie), ANPIS a virat aproximativ 197,6 milioane lei. La nivel național, media beneficiarilor eligibili a fost de 714.082 persoane.

Ajutorul constă într-un tichet electronic în valoare de 50 lei lunar, utilizabil exclusiv pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente locului de consum declarat.

În urma prelungirii programului până la finalul anului 2026, ANPIS recomandă persoanelor care îndeplinesc condițiile legale să depună cereri prin EPIDS:

-online, direct în aplicație

-prin oficiile poștale

-prin intermediul primăriilor

Autoritățile atrag atenția asupra completării corecte a datelor de identificare (nume, prenume, CNP, act de identitate) și a informațiilor privind locul de consum. Erorile pot duce la invalidarea sau respingerea solicitării.

Veniturile sunt verificate automat

Solicitanții nu trebuie să introducă manual veniturile obținute, acestea fiind verificate automat prin interogarea bazelor de date ANAF și CNPP. De asemenea, după transmiterea cererii, datele nu mai pot fi modificate. În cazul unor greșeli, este necesară anularea solicitării inițiale și depunerea uneia noi.