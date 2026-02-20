Format ca inginer și consacrat printr-o carieră internațională de peste două decenii, Alessandro Romei și-a dezvoltat profilul de executiv în industrii unde guvernanța, rigoarea tehnică și capacitatea de a construi instituții sunt esențiale. Primele sale roluri în proiecte de infrastructură i-au oferit expunere la marile sisteme industriale europene, dar adevărata consacrare profesională a venit prin coordonarea operațiunilor multinaționale și prin poziții de top management în Europa Centrală, Germania și Polonia, cu România drept centru strategic al activității sale.

De-a lungul anilor, Romei a fost implicat în extinderea unor grupuri internaționale, în integrarea companiilor locale în structuri globale și în repoziționarea unor platforme industriale în sectoare critice precum energie, conformitate tehnică și servicii specializate. Capacitatea sa de a conduce transformări organizaționale complexe, de a negocia în contexte instituționale sensibile și de a crea structuri de guvernanță solide i-a adus reputația de lider de referință în mediile de business europene.

Un element central al parcursului său îl reprezintă activitatea asociativă și instituțională. Romei a ocupat de-a lungul timpului roluri de conducere în organizații patronale și camere de comerț din Europa Centrală și de Est, fiind implicat în promovarea investițiilor, în sprijinirea antreprenoriatului și în dialogul constant cu autoritățile publice. Realegerea sa în Board-ul Confindustria România pentru mandatul 2026–2029 confirmă continuitatea acestui angajament și statutul său de actor central în comunitatea de afaceri româno-italiană.

În paralel, el este membru în conducerea Federației Patronale a Industrialilor și Antreprenorilor din România (FPIAR) și rămâne activ în inițiative transnaționale dedicate dezvoltării economice durabile, transferului de know-how și promovării standardelor europene de guvernanță corporativă. Implicarea sa constantă în structuri instituționale reflectă o viziune asupra leadershipului care depășește performanța financiară și se concentrează pe consolidarea ecosistemelor economice pe termen lung.

Un alt moment definitoriu al carierei sale a fost asumarea conducerii operațiunilor locale ale unei mari companii europene din sectorul nuclear, rol din care coordonează activități într-unul dintre cele mai reglementate și strategice domenii industriale din regiune. Începând cu 2026, Romei a fost chemat să îndeplinească și funcția de Business Director într-un consorțiu internațional responsabil pentru unul dintre cele mai importante proiecte energetice din Europa de Est — poziție care îl plasează în centrul deciziilor privind securitatea energetică, investițiile majore și cooperarea industrială multinațională.

Colegii și partenerii săi descriu un executiv cu o rară capacitate de a construi echipe stabile în contexte multiculturale, de a menține echilibrul între exigența operațională și empatia umană și de a inspira încredere în negocieri de mare complexitate. Stilul său este definit de discreție, rigoare și orientare spre rezultate durabile — un profil de leadership care explică longevitatea și consistența parcursului său internațional.

Prin proiectele coordonate, investițiile atrase și rolurile instituționale asumate, Alessandro Romei a contribuit la consolidarea României ca hub regional pentru servicii industriale avansate și infrastructuri critice. Privind spre viitor, el își menține concentrarea asupra dezvoltării sustenabile, a integrării piețelor europene și a consolidării dialogului dintre mediul privat și autoritățile publice.

