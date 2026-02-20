Bucureștenii ar putea beneficia în curând de un sistem corect de facturare a încălzirii și apei calde. Consiliul General al Municipiului București (CGMB) urmează să voteze un proiect care prevede ca locatarii să nu achite sume pentru serviciile care nu au fost livrate la parametrii normali în apartamentele lor.

Inițiativa a fost propusă de primarul Sectorului 4 și este susținută de PUSL, ca răspuns la numeroasele avarii din sistemul de termoficare, care au lăsat sute de mii de bucureșteni fără căldură corespunzătoare în case.

„Este un proiect la care ne-am gândit în urma sesizărilor făcute de foarte mulți cetățeni. E o problemă de ani de zile. Nu-i nimic complicat, pe înțelesul tuturor, inclusiv motto-ul acestui proiect „nu primești, nu plătești”, adică oamenii au așteptări în urma contractului și e normal, pentru că se face un contract cu asociațiile de proprietari ca agentul termic să intre în apartamente la o anumită temperatură”, a declarat Alexandru Hazem Kansou, liderul consilierilor PSD din CGMB.

Factura va fi ajustată în funcție de măsurătorile făcute la intrarea în bloc, unde există contoare care înregistrează atât temperatura, cât și cantitatea de apă caldă și energie termică livrate.

„Facem apel către toate formațiunile reprezentate în Consiliul General pentru simplul motiv că acesta nu este un proiect de natură politică”, a mai declarat Bogdan Jelea.

Dacă valorile înregistrate nu corespund standardelor, asociația de proprietari poate solicita recalcularea facturii.

Bogdan Jelea, liderul consilierilor PUSL, a explicat:

„E vorba de aplicare a unui principiu simplu pentru care, în mod real, nici măcar n-ar trebui să avem o astfel de hotărâre de Consiliu General. E firesc ca oamenii să plătească atâta căldură cât primesc”, a declarat Bogdan Jelea, liderul consilierilor PUSL.

Inițiatorii proiectului fac apel la toate formațiunile politice din CGMB, subliniind că măsura are un caracter practic și nu politic.

„La intrarea în bloc există niște contoare care înregistrează inclusiv temperatura intrării în bloc, nu în apartament. Și atunci, asociația de proprietari trebuie doar să arate și să dovedească Termoenergetica faptul că ei nu au primit acest serviciu”, a mai adăugat Alexandru Hazem Kansou, liderul consilierilor PSD din CGMB.

Dacă va fi aprobat, proiectul ar putea intra în vigoare chiar de la 1 martie, oferind bucureștenilor siguranța că plătesc doar pentru utilitățile efectiv furnizate.