Românii ar putea să-și recupereze banii de la bancă. Un nou proiect de lege aflat în discuție în Parlament ar putea schimba semnificativ modul în care sunt protejați consumatorii de credite bancare din România. Inițiativa propune un mecanism prin care clienții ar putea solicita în instanță recuperarea sumelor plătite în plus la dobânzi, în situațiile în care acestea au fost influențate de practici anticoncurențiale.

Proiectul este inițiat de deputatul Alexandru Dimitriu și are ca obiectiv principal consolidarea protecției juridice a persoanelor împrumutate de la bănci.

Conform inițiativei, orice client afectat de o posibilă înțelegere între instituții financiare ar avea dreptul să ceară despăgubiri în instanță. Mai mult, o decizie oficială a autorităților de concurență privind existența unui cartel ar putea fi utilizată ca probă în procesele civile, simplificând astfel demersul juridic al consumatorilor.

Proiectul mai prevede și recuperarea integrală a prejudiciului, inclusiv a dobânzilor plătite în plus, precum și răspunderea solidară a entităților implicate în eventualele practici neconcurențiale.

Inițiativa legislativă este fundamentată pe evoluțiile recente ale pieței bancare, în special pe fluctuațiile semnificative ale indicelui ROBOR, utilizat pentru calculul ratelor la numeroase credite din România.

În ultimii ani, mulți debitori au resimțit creșteri importante ale ratelor lunare, în unele cazuri acestea ajungând aproape să se dubleze. Situația a generat dezbateri intense privind modul în care sunt stabilite dobânzile variabile și transparența mecanismelor de piață.

În același context, rolul Consiliul Concurenței este esențial. Instituția a finalizat o investigație care vizează comportamentul unor bănci pe piața financiară, existând suspiciuni legate de posibile coordonări în stabilirea unor indicatori utilizați pentru calculul dobânzilor.

Dacă se confirmă existența unei înțelegeri anticoncurențiale, instituțiile financiare implicate ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

Elementul central al proiectului este trecerea de la simpla sancționare a băncilor la posibilitatea reală de despăgubire directă a consumatorilor.

Astfel, persoanele care au plătit dobânzi majorate în urma unor posibile practici neconcurențiale ar putea:

să deschidă acțiuni în instanță pentru recuperarea sumelor achitate în plus

să folosească deciziile autorităților de concurență ca probă juridică

să solicite recuperarea integrală a prejudiciului, inclusiv dobânzi

să invoce răspunderea solidară a băncilor implicate

Dacă va fi adoptată, această inițiativă ar putea avea efecte importante asupra relației dintre consumatori și instituțiile bancare. În locul unui model în care sancțiunile sunt aplicate exclusiv de autorități, se propune un cadru în care clienții pot acționa direct pentru recuperarea pierderilor financiare.

Specialiștii consideră că un astfel de mecanism ar putea crește presiunea asupra băncilor în ceea ce privește transparența și respectarea regulilor de concurență, dar ar putea genera și un val semnificativ de litigii.