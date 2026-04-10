România face un pas strategic în direcția protejării patrimoniului cultural în fața riscurilor majore, printr-un nou parteneriat instituțional care consolidează capacitatea de intervenție în situații de urgență.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, structură a Ministerul Afacerilor Interne, a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, stabilind un cadru operațional clar pentru protejarea bunurilor de patrimoniu în contextul dezastrelor.

În contextul creșterii frecvenței fenomenelor extreme – incendii, cutremure sau inundații – patrimoniul cultural al României devine tot mai vulnerabil. Noul protocol introduce o abordare integrată, în care conservarea monumentelor istorice, a colecțiilor muzeale și a altor bunuri de valoare este inclusă direct în mecanismele de gestionare a situațiilor de urgență.

Această colaborare instituțională reflectă o schimbare de paradigmă: intervențiile nu mai vizează doar salvarea de vieți și infrastructură, ci și protejarea identității culturale.

Documentul semnat prevede dezvoltarea unor instrumente comune de lucru, care vor permite coordonarea eficientă între echipele operative și specialiștii în patrimoniu. Astfel, intervențiile vor fi adaptate specificului fiecărui obiectiv cultural – fie că este vorba despre clădiri istorice, situri arheologice sau bunuri mobile.

Un element esențial îl constituie schimbul de expertiză între instituții, care va contribui la standardizarea procedurilor și la creșterea vitezei de reacție în situații critice.

Pentru a asigura aplicarea eficientă a noilor măsuri, protocolul pune accent pe formarea profesională continuă. Vor fi organizate programe de instruire dedicate, adaptate atât personalului de intervenție, cât și specialiștilor din domeniul patrimoniului.

Acestea vor include:

sesiuni de training privind intervenția în obiective culturale sensibile

simulări și exerciții comune în scenarii de risc real

participarea la inițiative și proiecte internaționale

Scopul este crearea unui limbaj comun de acțiune și o mai bună coordonare între structurile implicate.

Prin acest acord, România își aliniază practicile la standardele europene în domeniul protecției patrimoniului în situații de urgență. Cooperarea dintre Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă și Institutul Naţional al Patrimoniului creează premisele unui răspuns rapid, profesionist și adaptat complexității patrimoniului cultural.

În plus, inițiativa contribuie la consolidarea încrederii publice în capacitatea instituțiilor de a proteja valorile naționale în momente de criză.