Potrivit informațiilor transmise de ANM, vântul va atinge intensificări de până la 70-80 km/h în județele Olt, Vâlcea și Argeș. În aceste zone, au fost transmise mesaje RO-Alert, în contextul riscului crescut de accidente provocate de vântul puternic.

În județul Olt, avertizarea include numeroase localități, printre care Slatina, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Sârbii – Măgura, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești și Topana.

În județul Vâlcea, sunt vizate localități precum Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Fârtățești, Stoilești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Valea Mare, Glăvile, Dănicei, Sutești, Laloșu, Scundu, Măciuca, Drăgoești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Mitrofani și Amărăști.

În județul Argeș, avertizările includ localități precum Costești, Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu și Râca.

În paralel, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis recomandări populației, îndemnând cetățenii să evite deplasările dacă nu sunt strict necesare, în condițiile în care vântul puternic poate provoca accidente și situații de risc.

Pe lângă avertizările meteorologice, și hidrologii au emis coduri de inundații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunțat atât cod portocaliu, cât și cod galben pentru mai multe regiuni din România, valabile până duminică, în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.

Conform specialiștilor, actualizarea avertizării hidrologice a fost realizată având în vedere situația actuală și prognoza pentru următoarele 48 de ore, în contextul precipitațiilor prognozate, al cedării apei din stratul de zăpadă și al propagării debitelor pe cursurile de apă.

Codul galben este activ până pe 29 martie, ora 12:00, pentru județele Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea și Olt.

De asemenea, același cod galben este valabil în intervalul 28 martie, ora 09:00 – 29 martie, ora 12:00, pentru sectoare de râuri din județele Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț și Covasna.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, I.N.H.G.A. actualizează Atenţionarea Hidrologică emisă în cursul zilei de ieri”, a transmis INHGA.

Autoritățile au precizat că fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri ale apelor, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare”, a transmis ANM.

În acest context, populația din zonele vizate este sfătuită să manifeste prudență sporită și să urmărească informările oficiale transmise de autorități.