Potrivit ANM, joi, 26 martie, de la ora 12:00, intră în vigoare o informare de vânt puternic și precipitații. Temporar, intensificări ale vântului vor fi resimțite în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar pe timpul nopții mai ales în Oltenia și Muntenia. Vineri și sâmbătă, vântul se va manifesta în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general între 45–55 km/h, iar la munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor depăși 70–80 km/h.

Începând de vineri, ploile se vor extinde din sud-vest către toate regiunile, iar la munte, la altitudini mai mari de 1700 m, va ninge, formându-se strat de zăpadă local consistent și viscol. Până luni, 30 martie, ora 10:00, se vor acumula cantități de apă de 20–25 l/mp, iar local peste 40–60 l/mp, în special în sud-vest, sudul țării și zonele montane. Ploile vor fi însoțite de averse, iar în sud izolat vor fi și descărcări electrice.

Meteorologii au emis și un cod galben valabil între 26 martie, ora 12:00, și 27 martie, ora 05:00, pentru sudul Banatului, unde vântul va ajunge la 50–60 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90–100 km/h.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben valabilă între 27 martie, ora 05:00, și 27 martie, ora 22:00. În sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, Transilvania și sud-vestul Dobrogei, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor ajunge la 90–100 km/h.

O altă avertizare cod galben pentru același interval vizează județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj, unde se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, cu acumulări locale de 20–30 l/mp. La altitudini de peste 1700 m în vestul Carpaților Meridionali va ninge viscolit, formându-se un strat de zăpadă de 10–15 cm.

ANM a publicat marți prognoza meteorologică pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor fi mai scăzute decât media în perioada Paștelui ortodox (12 aprilie) și catolic (5 aprilie).

Săptămâna 23.03 – 30.03.2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în majoritatea regiunilor, cu abateri pozitive mai accentuate în nord. Precipitațiile vor fi excedentare în sud-vest, sud, est și în zonele montane, dar local deficitare în nord-vest.

Săptămâna 30.03 – 06.04.2026

Mediile termice vor fi mai scăzute decât normalul pe întreg teritoriul, în special în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în mare parte a țării, cu accent în jumătatea estică.

Săptămâna 06.04 – 13.04.2026

Temperaturile medii vor fi ușor sub valorile normale pentru această perioadă la nivel național. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în est și sud-est, iar în rest vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 13.04 – 20.04.2026

Valorile termice se vor menține apropiate de mediile normale pentru această săptămână, iar cantitățile de precipitații vor fi în jurul celor normale în toate regiunile țării.