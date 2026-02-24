Precipitații extinse: ploi, apoi lapoviță și ninsoare
Conform ANM, în intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 8:00, precipitațiile vor cuprinde aproape întreaga țară. Până joi dimineață, acestea se vor concentra în special în jumătatea estică.
Vor predomina ploile, adesea cu caracter de aversă. În centrul și estul teritoriului, iar în noaptea de miercuri spre joi și în sud-est, se vor semnala perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Meteorologii estimează cantități de apă de 10–15 l/mp, suficiente pentru apariția poleiului și a ghețușului în condiții de temperaturi scăzute.
Intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor
Vântul va prezenta intensificări:
-marți: în cea mai mare parte a țării
-miercuri: mai ales în centru, est și în extremitatea de sud-vest
În zonele joase, rafalele vor atinge 40–55 km/h, iar izolat 60–70 km/h. În aceste condiții, precipitațiile solide pot fi temporar viscolite, iar senzația de frig va fi accentuată.
Viscol și vizibilitate redusă la munte
În zona montană, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la peste 1.500 m, sunt prognozate rafale de 70–80 km/h, iar izolat 90–100 km/h. Viscolul va reduce vizibilitatea sub 50 m, iar deplasările pot deveni dificile sau chiar periculoase.
Marți, 10:00–20:00 – Cod galben
Ninsoare și viscol în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali
Vânt de 60–85 km/h
Strat de zăpadă estimat: 10–15 cm
Marți, 12:00–20:00 – Cod portocaliu
Viscol puternic la peste 1.500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură
Rafale de 80–110 km/h
Vizibilitate sub 50 m
Marți, 10:00–20:00 – Cod galben de vânt
Banat, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei
Rafale de 50–70 km/h
24 februarie, 20:00 – 25 februarie, 10:00
Cod portocaliu de viscol la peste 1.500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură
Vizibilitate sub 50 m
Simultan: Cod galben pentru vânt (60–85 km/h) și ninsoare viscolită
25 februarie, 10:00–20:00 – Cod galben
Viscol în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură
Meteorologii avertizează că, pe durata intervalului vizat de Codul galben, condițiile meteo se vor deteriora semnificativ, în special în zona montană. În Carpații Meridionali, precum și local în Carpații Occidentali și Carpații de Curbură, sunt prognozate episoade de viscol, ninsoarea urmând să fie spulberată de rafalele susținute de vânt. În aceste condiții, vizibilitatea poate scădea temporar sub limitele de siguranță, iar deplasările pe traseele montane pot deveni dificile.
În paralel, intensificările vântului, cu viteze estimate la 50–70 km/h, vor afecta arii extinse din țară. Fenomenele vor fi resimțite în:
-cea mai mare parte a Moldovei, unde rafalele pot crea disconfort și pot viscoli trecător precipitațiile solide
-local în Transilvania, în special în zonele deschise și pe culoarele de vale
-vestul și sud-vestul Olteniei, regiuni expuse circulației intense a maselor de aer
-nordul Dobrogei, unde vântul poate amplifica senzația de frig și poate produce turbulențe locale
Miercuri, 10:00–20:00 – Cod portocaliu
Viscol puternic la peste 1.700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură
Rafale de 80–110 km/h
Vizibilitate sub 50 m
Riscuri: polei, trafic dificil, vizibilitate scăzută
Meteorologii atrag atenția asupra unor efecte posibile:
– Polei și ghețuș pe carosabil
– Vizibilitate redusă în viscol
– Perturbări în transportul rutier și feroviar
– Condiții severe pe crestele montane
Recomandările autorităților pentru populație
– Evitați deplasările la altitudini mari în intervalele cu Cod portocaliu
– Echiparea corespunzătoare a autovehiculelor
-Asigurarea obiectelor expuse vântului
– Informare constantă din surse oficiale
