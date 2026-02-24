Conform ANM, în intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 8:00, precipitațiile vor cuprinde aproape întreaga țară. Până joi dimineață, acestea se vor concentra în special în jumătatea estică.

Vor predomina ploile, adesea cu caracter de aversă. În centrul și estul teritoriului, iar în noaptea de miercuri spre joi și în sud-est, se vor semnala perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Meteorologii estimează cantități de apă de 10–15 l/mp, suficiente pentru apariția poleiului și a ghețușului în condiții de temperaturi scăzute.

Vântul va prezenta intensificări:

-marți: în cea mai mare parte a țării

-miercuri: mai ales în centru, est și în extremitatea de sud-vest

În zonele joase, rafalele vor atinge 40–55 km/h, iar izolat 60–70 km/h. În aceste condiții, precipitațiile solide pot fi temporar viscolite, iar senzația de frig va fi accentuată.

În zona montană, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la peste 1.500 m, sunt prognozate rafale de 70–80 km/h, iar izolat 90–100 km/h. Viscolul va reduce vizibilitatea sub 50 m, iar deplasările pot deveni dificile sau chiar periculoase.

Marți, 10:00–20:00 – Cod galben

Ninsoare și viscol în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali

Vânt de 60–85 km/h

Strat de zăpadă estimat: 10–15 cm

Marți, 12:00–20:00 – Cod portocaliu

Viscol puternic la peste 1.500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură

Rafale de 80–110 km/h

Vizibilitate sub 50 m

Marți, 10:00–20:00 – Cod galben de vânt

Banat, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei

Rafale de 50–70 km/h

24 februarie, 20:00 – 25 februarie, 10:00

Cod portocaliu de viscol la peste 1.500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură

Vizibilitate sub 50 m

Simultan: Cod galben pentru vânt (60–85 km/h) și ninsoare viscolită

25 februarie, 10:00–20:00 – Cod galben

Viscol în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură

Meteorologii avertizează că, pe durata intervalului vizat de Codul galben, condițiile meteo se vor deteriora semnificativ, în special în zona montană. În Carpații Meridionali, precum și local în Carpații Occidentali și Carpații de Curbură, sunt prognozate episoade de viscol, ninsoarea urmând să fie spulberată de rafalele susținute de vânt. În aceste condiții, vizibilitatea poate scădea temporar sub limitele de siguranță, iar deplasările pe traseele montane pot deveni dificile.

În paralel, intensificările vântului, cu viteze estimate la 50–70 km/h, vor afecta arii extinse din țară. Fenomenele vor fi resimțite în:

-cea mai mare parte a Moldovei, unde rafalele pot crea disconfort și pot viscoli trecător precipitațiile solide

-local în Transilvania, în special în zonele deschise și pe culoarele de vale

-vestul și sud-vestul Olteniei, regiuni expuse circulației intense a maselor de aer

-nordul Dobrogei, unde vântul poate amplifica senzația de frig și poate produce turbulențe locale

Miercuri, 10:00–20:00 – Cod portocaliu

Viscol puternic la peste 1.700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură

Rafale de 80–110 km/h

Vizibilitate sub 50 m

Meteorologii atrag atenția asupra unor efecte posibile:

– Polei și ghețuș pe carosabil

– Vizibilitate redusă în viscol

– Perturbări în transportul rutier și feroviar

– Condiții severe pe crestele montane

Recomandările autorităților pentru populație

– Evitați deplasările la altitudini mari în intervalele cu Cod portocaliu

– Echiparea corespunzătoare a autovehiculelor

-Asigurarea obiectelor expuse vântului

– Informare constantă din surse oficiale