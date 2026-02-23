Meteorologii avertizează că în perioada următoare țara va fi afectată de un regim variabil de precipitații și vânt puternic, cu intensificări locale, strat de zăpadă și polei, în special în zonele montane și submontane.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), precipitațiile se vor extinde dinspre nord-vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării până miercuri seară. În zonele nordice și centrale vor fi și lapoviță, măzăriche sau ninsoare, în timp ce la munte ninsorile vor fi predominante. Local, se pot acumula cantități de apă de 15–20 l/mp și izolat peste 25–35 l/mp, iar pe spații restrânse se poate forma polei, mai ales în Moldova și Muntenia.

ANM a emis mai multe atenționări de tip Cod galben:

În Banat, Oltenia, local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h.

În zonele montane și submontane ale județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, cu depunere de zăpadă de 10–25 cm și rafale de vânt de 60–90 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea sub 100 m.

În Carpații Meridionali, de Curbură și local în Carpații Occidentali, stratul de zăpadă poate ajunge la 10–15 cm, iar la altitudini de peste 1.700 m rafalele vor atinge 90–110 km/h.

În capitală, vremea se va menține apropiată de mediile climatice specifice perioadei. Luni, cerul va fi variabil, apoi treptat noros, cu ploi slabe după-amiaza și seara.

Temperatura maximă va fi de 3–5°C, iar minima de -1°C. Marți și miercuri, cerul va avea înnorări și condiții pentru ploi slabe, cu maxime de 6–8°C și minime de -1…0°C, iar vântul va sufla slab și moderat.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până marți, ora 16:00, ca urmare a precipitațiilor abundente, topirii stratului de zăpadă și propagării apei în rețelele hidrografice. Alertă vizează sectoare de râuri din 15 județe din România, cu risc de viituri rapide și inundații locale.

Atenționarea Cod galben se aplică pentru anumite sectoare de râuri din județele:

Satu Mare

Maramureș

Cluj

Bihor

Hunedoara

Arad

Alba

Caraș-Severin

Timiș

Olt

Teleorman

Argeș

Dâmbovița

Giurgiu

Ilfov

Experții spun că în aceste regiuni se așteaptă scurgeri importante pe versanți, torenți și pârăie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibil efect de inundații locale și cșreteri ale debitelor și nivelurilor râurilor, cu posibile depășire ale cotelor.