Potrivit informării transmise de ITPF Giurgiu, autoritățile din Bulgaria au decis închiderea circulației pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad.

Conform sursei citate, camioanele sunt oprite la ieșirea din Ruse și nu își pot continua traseul pe aceste rute până la ridicarea restricțiilor impuse de partea bulgară.

Restricțiile nu vizează traficul ușor. Autoturismele pot circula în continuare, însă șoferii sunt rugați să manifeste atenție sporită în trafic.

Autoritățile recomandă utilizarea echipamentelor de iarnă adecvate și respectarea strictă a semnalizării rutiere, în contextul condițiilor meteo dificile.

Recomandări pentru șoferi și transportatori

Pentru evitarea incidentelor și a blocajelor, conducătorii auto sunt sfătuiți să verifice periodic informațiile oficiale privind starea drumurilor și eventualele restricții de circulație.

Transportatorii trebuie să ia în calcul rute alternative și posibile întârzieri generate de măsurile temporare.

Județul Giurgiu se află sub atenționare meteorologică cod galben de viscol și ninsori, ceea ce poate influența atât traficul rutier intern, cât și tranzitul către Bulgaria.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare destinată românilor care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria.

”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu-Ruse va înregistra valori crescute în perioada 22-23 februarie 2026 din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (ninsoare abundentă) şi a volumului mare de trafic greu (peste 10 tone)”

Potrivit instituției, combinația dintre condițiile meteorologice severe și numărul mare de camioane poate duce la formarea de coloane și timpi extinși de așteptare.

Autoritățile române și bulgare competente au anunțat implementarea unei măsuri temporare pentru fluidizarea circulației, astfel că traficul de autoturisme va avea prioritate față de traficul greu.

Decizia vizează reducerea blocajelor și menținerea unei circulații cât mai stabile pe Podul Prieteniei, în contextul în care sectorul Giurgiu–Ruse reprezintă unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei româno-bulgare.

Atenționarea vine pe fondul unui episod de iarnă marcat de ninsori abundente și viscol în sudul României și nordul Bulgariei. Astfel de condiții cresc riscul apariției poleiului, reduc vizibilitatea și pot afecta timpii de intervenție ai utilajelor de deszăpezire.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza, să evite manevrele bruște și să păstreze distanța de siguranță.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă:

-verificarea stării drumurilor înainte de plecare;

-consultarea avertizărilor meteo;

-planificarea unor timpi suplimentari de tranzit;

-echiparea corespunzătoare a autovehiculului pentru iarnă;

-respectarea indicațiilor poliției rutiere și de frontieră.

Cetățenii români pot solicita sprijin consular la numerele Ambasadei României la Sofia:

+359 2 971 28 58

+359 2 973 35 10

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), disponibil permanent.

Pentru situații dificile sau de urgență:

+359 879 440 758

MAE recomandă consultarea periodică a următoarelor platforme:

https://sofia.mae.ro

www.meteoalarm.org

www.mae.ro

Totodată, aplicația „Călătoreşte informat” oferă notificări rapide privind alerte meteo, condiții de trafic și recomandări de siguranță.

Podul Giurgiu–Ruse, punct critic în sezonul rece

Podul Prieteniei reprezintă una dintre principalele legături rutiere dintre România și Bulgaria. În sezonul rece, combinația dintre trafic intens și condiții meteo nefavorabile determină frecvent restricții temporare, intervenții de deszăpezire și prioritizări de trafic.

Autoritățile monitorizează permanent situația pentru limitarea efectelor asupra mobilității și transportului de marfă.