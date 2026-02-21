Într-un interviu acordat postului Digi24, consilierul prezidențial Radu Burnete a detaliat discuțiile purtate în timpul vizitei sale în Statele Unite, subliniind necesitatea consolidării relațiilor economice bilaterale.

Acesta a evidențiat atât interesul pentru atragerea de investiții americane în România, cât și proiectele strategice din domeniul energiei și infrastructurii care pot întări parteneriatul dintre cele două țări.

Radu Burnete a afirmat că, pe componenta economică, România poate face mai mult pentru a transforma Statele Unite nu doar într-un partener strategic, ci și într-un partener comercial și investițional mai important.

El a explicat că relațiile cu parteneri precum SUA sau Germania se construiesc la nivel politic înalt, prin întâlniri între președinți și premieri, dar că sunt esențiale și numeroase vizite tehnice și discuții aplicate pentru a obține rezultate concrete.

În acest context, a menționat participarea ministrului de Externe, Oana Țoiu, și a lui Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, la reuniunea ministerială privind mineralele critice, precum și vizita programată a ministrului Energiei, Bogdan Ivan, pentru discuții legate de coridorul vertical de transport al gazelor.

Burnete a arătat la Digi24 că s-a întâlnit cu mai multe companii americane, cărora le-a transmis dorința autorităților române de a le vedea revenind sau extinzându-și activitatea în România.

Consilierul prezidențial a precizat că a avut discuții cu reprezentanții Exxon, cărora le-a transmis deschiderea României pentru o implicare mai amplă. De asemenea, s-a întâlnit cu fondul de investiții Carlyle, interesat de achiziționarea activelor Lukoil, și a discutat despre planurile acestora în România și despre modalitățile prin care statul ar putea sprijini implementarea lor.

El a subliniat că astfel de demersuri trebuie transformate în proiecte concrete și că nu pot fi rezolvate într-o singură discuție de o oră.

„Pe partea economică, cred că putem face mai mai multe, să transformăm Statele Unite și într-un partener comercial mai important, dar și într-un investitor mai important în țara noastră. Păi, gândiți-vă că până la urmă relația cu un partener, fie că e vorba de America sau de Germania, sigur, se construiește și la nivelul ăsta cel mai înalt politic, în care președinții sau premierii se văd, dar după aceea ai nevoie de foarte multe vizite la nivel tehnic, să discuți. Doamna Țoiu și domnul Jurca au fost la ministeriala privind mineralele critice. Domnul Ivan vine săptămâna viitoare la discuțiile pe coridorul vertical. Eu m-am văzut cu multe companii americane, cărora uneori le-am transmis doar un semnal că ne-am dori să revină în România. Am avut o discuție cu cei de la Exxon și asta le-am spus. M-am văzut cu Carlyle, care dorește să cumpere activele Lukoil, am întrebat ce planuri au în România, cum putem ajuta și noi ca ei să-și ducă aceste planuri la îndeplinire. Aceste discuții trebuie să ajungă și în concret până la urmă, și nu-i ceva ce președinții pot pot rezolva într-o discuție de o oră”, a spus Radu Burnete.

Radu Burnete a evidențiat cooperarea avansată dintre România și SUA în domeniul energiei nucleare, arătând că numeroase companii americane sunt implicate în proiectele reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și vor contribui la construcția acestora.

De asemenea, el a amintit proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni, o tehnologie nouă care urmează să fie analizată în detaliu, menționând că administrația Trump pune un accent puternic pe energia nucleară.

În ceea ce privește infrastructura energetică, consilierul prezidențial a vorbit despre coridorul vertical de gaze, care presupune construirea de interconexiuni între Grecia și Bulgaria, apoi România, precum și legături cu Ungaria și Republica Moldova, astfel încât gazul să poată ajunge inclusiv în Ucraina.

Totodată, Radu Burnete a explicat că s-au purtat discuții despre atragerea de investitori în Portul Constanța pentru creșterea capacității acestuia. România intenționează să investească, împreună cu Bulgaria, în dezvoltarea infrastructurii de pe Dunăre și a unui canal navigabil important, care ar putea fi conectat la Portul Constanța și integrat într-un coridor comercial ce leagă România de Georgia, Azerbaidjan și Armenia.

El a apreciat că această rută este în prezent subutilizată, dar ar putea căpăta o importanță majoră după încheierea conflictului din Ucraina, motiv pentru care România trebuie să pregătească terenul încă de acum.