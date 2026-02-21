Inteligența artificială începe să fie tot mai strict controlată. Ediția 2026 a summit-ului dedicat impactului inteligenței artificiale s-a încheiat sâmbătă, la New Delhi, cu adoptarea „Declarației de la Delhi”, considerată cel mai amplu acord diplomatic din istorie privind AI.

Documentul este susținut de 88 de țări și marchează un moment de referință într-un domeniu aflat într-o expansiune accelerată, notează agenția de presă EFE.

Închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza divergențelor legate de formularea finală a textului. Potrivit Ministerului Electronicii și Tehnologiei Informației din India, documentul subliniază că apariția inteligenței artificiale reprezintă un punct de cotitură în evoluția tehnologică, iar deciziile actuale vor modela lumea dominată de AI pe care o vor moșteni generațiile viitoare.

Acordul reunește actori globali majori, inclusiv Statele Unite, China și Uniunea Europeană, și își propune să stabilească un cadru etic global pentru dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale. Lideri din Silicon Valley prezenți la summit au avertizat că tehnologia ar putea atinge nivelul de „superinteligență” în aproximativ doi ani, ceea ce sporește presiunea pentru reguli comune.

Deblocarea negocierilor a fost posibilă după introducerea unei prevederi esențiale: liniile directoare ale documentului sunt voluntare și nu au caracter obligatoriu. Această formulare a readus la masa discuțiilor cele 12 state care refuzaseră inițial să semneze și a permis Statelor Unite să își mențină poziția.

În timp ce lideri precum Narendra Modi, Emmanuel Macron și Lula da Silva au pledat pentru democratizarea accesului la tehnologie și pentru evitarea riscurilor autocratice sau existențiale, șeful delegației americane, Michael Kratsios, a apreciat anterior că o reglementare excesivă ar fi doar una de fațadă și a susținut că autonomia strategică derivă din deținerea tehnologiei, nu din limitarea ei.

Printre măsurile concrete incluse în acord se numără crearea unui „depozit global” de securitate pentru inteligența artificială, denumit Trusted AI Commons, unde statele vor putea împărtăși bune practici și manuale pentru prevenirea erorilor grave ale sistemelor AI.

De asemenea, a fost semnată o „scrisoare de democratizare” menită să asigure țărilor sărace acces la cipuri la prețuri corecte, pentru a evita excluderea lor din competiția tehnologică.

Documentul prioritizează utilizarea inteligenței artificiale în domenii critice precum medicina și agricultura, prin promovarea modelelor cu acces deschis, și include un plan de contingență pentru protejarea locurilor de muncă afectate de automatizarea masivă estimată în următorii cinci ani.

La summit au participat și figuri-cheie din industrie. Sam Altman (OpenAI) a susținut necesitatea descentralizării dezvoltării tehnologice pentru a preveni apariția unor regimuri totalitare odată cu apariția superinteligenței.

Demis Hassabis (DeepMind) a estimat că inteligența artificială generală ar putea fi atinsă până în 2031.

Evenimentul, care a atras investiții de aproximativ 300 de miliarde de dolari și a blocat capitala Indiei timp de cinci zile, este considerat primul efort internațional major de a impune un cadru rațional unei tehnologii cu impact global fără precedent.