Oamenii bogați ai lumii investesc încă rezervat în infrastructura esențială pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale, în ciuda entuziasmului public și a evaluărilor bursiere spectaculoase din sector.

Potrivit analizei realizate de J.P. Morgan Private Bank, companii precum Nvidia, Microsoft, Google, Apple sau Meta, incluse în așa-numitul grup al „Șapte Magnifici”, nu reprezintă încă nucleul portofoliilor administrate de cele mai bogate familii ale lumii, după cum notează Business Insider.

Cercetarea a inclus 333 de birouri familiale din 30 de țări, care administrează un patrimoniu net colectiv estimat la 518 miliarde de dolari. Deși 65% dintre respondenți declară că intenționează să acorde prioritate investițiilor în Inteligența Artificială, aproximativ 70% din capitalul administrat nu este direcționat către infrastructurile esențiale pentru dezvoltarea acesteia, precum centrele de date, capacitatea de calcul, semiconductorii sau rețelele energetice.

Această diferență arată că, în prezent, declarațiile privind apetitul pentru Inteligența Artificială depășesc nivelul real al capitalului alocat. Deși sectorul domină evaluările bursiere și strategiile marilor corporații, multe dintre familiile cu averi semnificative mențin o expunere limitată la fundamentele fizice care susțin această transformare tehnologică. Raportul sugerează însă că există încă un potențial considerabil pentru ca aceste structuri investiționale să își optimizeze portofoliile în domeniile-cheie ale AI.

În acest context, reprezentanții băncii subliniază că nu orice investiție asociată Inteligenței Artificiale este adecvată pentru un portofoliu solid.

„Pentru a valorifica la maximum oportunitățile oferite de AI, investitorii trebuie să privească dincolo de marile companii lider și să se concentreze pe facilitatori, cei care impulsionează lanțul de aprovizionare, de la semiconductori și infrastructura energetică până la rețele și sisteme de răcire”, afirmă Christophe Aba, director internațional de Investiții și Consultanță al J.P. Morgan Private Bank.

Datele detaliate ale studiului arată că acțiunile listate la bursă rămân principalul pilon al portofoliilor, cu o pondere de 38,4% din totalul activelor. Această structură confirmă faptul că, în pofida interesului tot mai mare pentru alternative, piețele financiare publice oferă în continuare lichiditate și stabilitate, fiind baza strategiei prin care aceste familii investesc pe termen lung.

Investițiile private ocupă locul al doilea, cu o pondere de 30,8%, ceea ce reflectă apetitul în creștere pentru active nelistate, precum imobiliarele, capitalul privat sau participațiile directe în companii. Aceste plasamente presupun un orizont extins și expertiză specializată, dar permit accesul la oportunități care nu sunt disponibile pe piețele publice și care pot genera randamente superioare.

Venitul fix reprezintă 14,8% din portofolii și continuă să joace rolul tradițional de instrument defensiv, echilibrând raportul dintre risc și randament. Fondurile speculative au o pondere de 4,7%, în timp ce materiile prime și activele tangibile de colecție, precum arta, însumează doar 1,3%, respectiv 1%.

În ceea ce privește activele digitale, expunerea rămâne marginală. Criptomonedele și alte instrumente digitale reprezintă doar 0,4% din totalul portofoliilor analizate, ceea ce indică o abordare prudentă în fața volatilității și riscului ridicat asociate acestor instrumente.

Pe lângă structura investițiilor, studiul evidențiază și creșterea complexității operaționale a birourilor familiale. Competiția pentru atragerea de specialiști și nevoia de expertiză diversificată au majorat costurile de funcționare. Costul anual mediu al unui astfel de birou este de aproximativ 3 milioane de dolari, iar în cazul structurilor care administrează peste 1 miliard de dolari, suma ajunge la 6,6 milioane de dolari.

Pe lângă deciziile privind alocarea capitalului, marile familii acordă o atenție tot mai mare planificării succesiunii, considerată o condiție esențială pentru continuitatea afacerilor și a structurilor prin care investesc.

Conform analizei, 53% dintre familiile care dețin afaceri consideră planificarea succesiunii o prioritate. Cu toate acestea, 86% nu au stabilit un plan clar pentru persoanele responsabile de deciziile-cheie, ceea ce evidențiază o vulnerabilitate majoră în contextul tranzițiilor generaționale.

Absența unui cadru clar poate genera tensiuni interne, conflicte strategice și pierderi de valoare, iar în situații extreme poate conduce la vânzarea sau lichidarea unor afaceri construite de-a lungul mai multor generații.

În acest context, reprezentanții băncii subliniază preocuparea activă pentru protejarea continuității.