Alexandru Nazare, discuții la Viena cu FMI și investitorii internaționali. Care e planul pentru economia României în 2027
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Întâlnirea ministrului interimar al Finanțelor cu peste 150 de investitori internaționali și oficiali FMI la Viena a reconfirmat interesul major pentru economia României. În cadrul conferinței J.P. Morgan, oficialul român a prezentat argumentele consolidării fiscale, evidențiind scăderea istorică a deficitului la 1,17% din PIB sub guvernul actual, dar și mizele bugetului pentru 2027 și ale proiectelor strategice europene.
Alexandru Nazare prezintă situația economică la conferința organizată de J.P. Morgan la Viena
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat marți, 2 iunie 2026, la conferința economică CEE Macro & Fixed Income Conference, organizată de J.P. Morgan în capitala Austriei, Viena.
Cu această ocazie, oficialul român a derulat o serie de discuții aplicate și întâlniri strategice cu peste 150 de investitori internaționali, precum și cu reprezentanți de rang înalt ai agențiilor de rating și ai Fondului Monetar Internațional.
Scopul principal al acestor dialoguri a fost explicarea directă și transparentă, în fața celor care finanțează statul român, a statusului la zi al economiei naționale. Alexandru Nazare le-a prezentat partenerilor externi locul exact în care se situează România în legătură cu țintele de deficit bugetar stabilite, modul în care sunt utilizate fondurile europene disponibile, riscurile estimate pentru perioada următoare, precum și traiectoria macrofiscală asumată pentru următorii ani.
Potrivit mesajului postat marți seară pe Facebook, interesul comunității internaționale de afaceri pentru România este unul real și profund. Cu toate acestea, Alexandru Nazare a subliniat că întrebările adresate de investitori sunt la fel de reale și de legitime în actualul context global.
Întreaga comunitate externă de business analizează cu foarte mare atenție evoluția României, urmărind nu doar cifrele reci, ci și stabilitatea deciziilor politice și administrative.
Întrebările ridicate în cadrul conferinței de la Viena au vizat exact punctele sensibile ale strategiei naționale, precum posibilitatea reală de atingere a țintei de deficit pentru anul 2026, modalitatea concretă în care va fi construit bugetul de stat pentru anul 2027, stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, rapiditatea transformării acordului SAFE în proiecte concrete de investiții, dar și menținerea direcției de consolidare fiscală după formarea noului guvern.
Guvernul a obținut o reducere semnificativă a deficitului bugetar în primele patru luni
În cadrul discuțiilor cu finanțatorii externi, execuția bugetară înregistrată la primele patru luni ale anului a reprezentat un argument de sprijin major. Alexandru Nazare a evidențiat faptul că deficitul a coborât la valoarea de 1,17% din produsul intern brut, înregistrând o scădere considerabilă față de procentul de 2,92% din PIB consemnat în aceeași perioadă a anului trecut.
Această ajustare importantă a fost rezultatul unui efort fără precedent asumat și susținut de guvernul condus de Ilie Bolojan, ceea ce demonstrează că bugetul pentru anul 2026 a fost construit într-un mod realist și că disciplina fiscală generează rezultate palpabile, scrie Nazare în mesajul său.
Pe componenta de venituri, s-a înregistrat o creștere de 12% a veniturilor totale și de 15,5% a veniturilor fiscale, în timp ce încasările din TVA au crescut cu peste 22%, iar contribuțiile sociale cu aproape 9%. Oficialul a explicat că aceste date confirmă pe plan extern faptul că ANAF utilizează mult mai eficient instrumentele digitale, analiza de risc și noile mecanisme moderne de colectare.
Pe partea de cheltuieli, s-a punctat că ajustările nu s-au realizat prin stoparea investițiilor, ci prin reducerea presiunii pe cheltuielile curente, lăsând loc pentru fondurile europene și PNRR. De altfel, plățile din fonduri europene au crescut puternic, miza anului fiind securizarea granturilor și atragerea componentei de împrumut.
În plus, s-a discutat despre acordul SAFE de 16,68 miliarde euro destinat apărării, infrastructurii și industriei. Pentru 2026, țintele de deficit sunt de 6% ESA și 6,2% cash, obiective considerate realizabile dacă se menține ritmul reformelor.
În final, Alexandru Nazare a concluzionat că pentru anul 2027 cheia va fi un buget credibil și predictibil, aspect care ar putea permite României să aspire la o îmbunătățire a ratingului de țară în cursul aceluiași an.
Mesajul integral postat de ministrul interimar al Finanțelor
„Discuții aplicate cu investitori internaționali la CEE Macro & Fixed Income Conference organizată de J.P. Morgan la Viena. Dialog şi întâlniri cu peste 150 de investitori, reprezentanți ai agențiilor de rating şi FMI – International Monetary Fund.
Astăzi am explicat direct celor care finanțează România statusul la zi al economiei noastre, unde ne situăm în legătură cu țintele de deficit, cum folosim fondurile europene, care sunt riscurile perioadei următoare și care este traiectoria asumată pentru următorii ani.
Interesul pentru România este real. Dar la fel de reale şi legitime sunt și întrebările investitorilor, în contextul actual.
Întreaga comunitate internațională de business analizează atent România – se uită la cifre, dar și la stabilitatea deciziilor. Întrebările de astăzi au mers exact în punctele sensibile: dacă ținta de deficit pentru 2026 poate fi atinsă, cum va fi construit bugetul pentru 2027, ce se întâmplă cu PNRR, cât de repede putem transforma SAFE în proiecte concrete și dacă direcția de consolidare fiscală rămâne aceeași după formarea noului guvern.
Execuția bugetară la patru luni ne ajută foarte mult în acest tip de discuții. Deficitul a coborât la 1,17% din PIB, față de 2,92% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut. Este o ajustare importantă, construită printr-un efort fără precedent asumat şi susținut de guvernul Ilie Bolojan, care arată că bugetul pe 2026 a fost construit realist și că disciplina fiscală produce rezultate.
Pe partea de venituri, avem o creștere de 12% a veniturilor totale și de 15,5% a veniturilor fiscale. TVA-ul a crescut cu peste 22%, iar contribuțiile sociale cu aproape 9%. Aceste cifre transmit și în extern faptul că ANAF începe să folosească mai bine instrumentele digitale, analiza de risc și mecanismele noi de colectare.
Pe partea de cheltuieli, am accentuat că ajustarea nu s-a făcut prin oprirea investițiilor. Am redus presiunea pe cheltuieli curente și am făcut loc pentru fonduri europene și PNRR. Plățile din fonduri europene au crescut puternic, iar investițiile finanțate european sunt esențiale în acest an.
Am discutat intens și despre PNRR în dialogurile de azi. Investitorii urmăresc foarte atent acest subiect, pentru că aceasta este una dintre marile mize ale anului. Obiectivul este securizarea integrală a granturilor și atragerea a cât mai mult din componenta de împrumut, acolo unde proiectele sunt realiste și pot fi duse până la capăt.
SAFE a fost, de asemenea, un alt punct important pe agenda de azi. România a semnat acordul pentru 16,68 miliarde euro, o finanțare care poate susține apărarea, infrastructura strategică, industria și conectivitatea. Este o oportunitate majoră, dar trebuie transformată în proiecte concrete.
Pentru 2026, țintele României sunt 6,2% deficit cash și 6% deficit ESA. Am transmis investitorilor că acestea sunt realizabile dacă ritmul actual se păstrează şi reuşim să imprimăm continuitate reformelor demarate.
Pentru 2027, cheia va fi bugetul. Investitorii aşteaptă un buget pregătit din timp, credibil, fără improvizații și fără cheltuieli noi fără surse clare de finanțare. Am reluat astăzi mesajul pe care l-am transmis și agențiilor de rating: România are nevoie de un buget pentru 2027 care să confirme traiectoria de ajustare, nu să o pună sub semnul întrebării. Dacă România reuşeşte să îşi mențină traiectoria fiscal – bugetară, poate aspira la îmbunătățirea ratingului de țară în 2027.
Investitorii nu cer promisiuni. Cer execuție, stabilitate și continuitate. Iar România are argumente bune, care trebuie susținute prin cifre, decizii consecvente și prin capacitatea de a duce reformele și investițiile până la capăt”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie! E-mail: bogdan.ungureanu@capital.ro
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