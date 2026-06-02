Alexandru Nazare, discuții la Viena cu FMI și investitorii internaționali. Care e planul pentru economia României în 2027

Întâlnirea ministrului interimar al Finanțelor cu peste 150 de investitori internaționali și oficiali FMI la Viena a reconfirmat interesul major pentru economia României. În cadrul conferinței J.P. Morgan, oficialul român a prezentat argumentele consolidării fiscale, evidențiind scăderea istorică a deficitului la 1,17% din PIB sub guvernul actual, dar și mizele bugetului pentru 2027 și ale proiectelor strategice europene.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat marți, 2 iunie 2026, la conferința economică CEE Macro & Fixed Income Conference, organizată de J.P. Morgan în capitala Austriei, Viena.

Cu această ocazie, oficialul român a derulat o serie de discuții aplicate și întâlniri strategice cu peste 150 de investitori internaționali, precum și cu reprezentanți de rang înalt ai agențiilor de rating și ai Fondului Monetar Internațional.

Scopul principal al acestor dialoguri a fost explicarea directă și transparentă, în fața celor care finanțează statul român, a statusului la zi al economiei naționale. Alexandru Nazare le-a prezentat partenerilor externi locul exact în care se situează România în legătură cu țintele de deficit bugetar stabilite, modul în care sunt utilizate fondurile europene disponibile, riscurile estimate pentru perioada următoare, precum și traiectoria macrofiscală asumată pentru următorii ani.

Potrivit mesajului postat marți seară pe Facebook, interesul comunității internaționale de afaceri pentru România este unul real și profund. Cu toate acestea, Alexandru Nazare a subliniat că întrebările adresate de investitori sunt la fel de reale și de legitime în actualul context global.

Întreaga comunitate externă de business analizează cu foarte mare atenție evoluția României, urmărind nu doar cifrele reci, ci și stabilitatea deciziilor politice și administrative.

Întrebările ridicate în cadrul conferinței de la Viena au vizat exact punctele sensibile ale strategiei naționale, precum posibilitatea reală de atingere a țintei de deficit pentru anul 2026, modalitatea concretă în care va fi construit bugetul de stat pentru anul 2027, stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, rapiditatea transformării acordului SAFE în proiecte concrete de investiții, dar și menținerea direcției de consolidare fiscală după formarea noului guvern.

În cadrul discuțiilor cu finanțatorii externi, execuția bugetară înregistrată la primele patru luni ale anului a reprezentat un argument de sprijin major. Alexandru Nazare a evidențiat faptul că deficitul a coborât la valoarea de 1,17% din produsul intern brut, înregistrând o scădere considerabilă față de procentul de 2,92% din PIB consemnat în aceeași perioadă a anului trecut.

Această ajustare importantă a fost rezultatul unui efort fără precedent asumat și susținut de guvernul condus de Ilie Bolojan, ceea ce demonstrează că bugetul pentru anul 2026 a fost construit într-un mod realist și că disciplina fiscală generează rezultate palpabile, scrie Nazare în mesajul său.

Pe componenta de venituri, s-a înregistrat o creștere de 12% a veniturilor totale și de 15,5% a veniturilor fiscale, în timp ce încasările din TVA au crescut cu peste 22%, iar contribuțiile sociale cu aproape 9%. Oficialul a explicat că aceste date confirmă pe plan extern faptul că ANAF utilizează mult mai eficient instrumentele digitale, analiza de risc și noile mecanisme moderne de colectare.

Pe partea de cheltuieli, s-a punctat că ajustările nu s-au realizat prin stoparea investițiilor, ci prin reducerea presiunii pe cheltuielile curente, lăsând loc pentru fondurile europene și PNRR. De altfel, plățile din fonduri europene au crescut puternic, miza anului fiind securizarea granturilor și atragerea componentei de împrumut.

În plus, s-a discutat despre acordul SAFE de 16,68 miliarde euro destinat apărării, infrastructurii și industriei. Pentru 2026, țintele de deficit sunt de 6% ESA și 6,2% cash, obiective considerate realizabile dacă se menține ritmul reformelor.

În final, Alexandru Nazare a concluzionat că pentru anul 2027 cheia va fi un buget credibil și predictibil, aspect care ar putea permite României să aspire la o îmbunătățire a ratingului de țară în cursul aceluiași an.