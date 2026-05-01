Petrolul s-a scumpit din nou. Piața globală a energiei a fost zguduită din nou de o creștere a prețului petrolului, care a atins joi, 30 aprilie 2026, cel mai înalt nivel din ultimii patru ani. Această evoluție alarmantă a fost declanșată de informațiile apărute în spațiul public, conform cărora administrația condusă de Donald Trump pregătește o nouă ofensivă militară împotriva Iranului.

Potrivit BBC, cotația țițeiului Brent a urcat vertiginos cu aproape șapte procente, depășind pragul critic de 126 de dolari per baril, înainte de a experimenta o ușoară corecție.

Contextul acestei scumpiri este unul extrem de tensionat. Publicația Axios a dezvăluit că CENTCOM (Comandamentul Central al Armatei SUA) a elaborat deja un plan strategic ce vizează un val de „bombardamente scurte și intense” asupra teritoriului iranian.

Această manevră militară este interpretată ca o încercare de forțare a negocierilor diplomatice, care în prezent se află într-un impas total cu regimul de la Teheran.

Prețurile la energie au menținut o tendință ascendentă pe tot parcursul săptămânii, alimentate de blocajul discuțiilor de pace și de închiderea strategică a Strâmtorii Ormuz, un punct vital pentru tranzitul petrolier mondial.

Nivelul de 126,31 dolari per baril atins joi de petrolul Brent reprezintă un maxim istoric ce nu a mai fost vizitat de la debutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022. Totuși, volatilitatea pieței a rămas ridicată, prețul scăzând ulterior spre 114 dolari.

Analiștii, precum Naveen Das de la Kpler, explică această fluctuație prin expirarea contractelor futures pentru luna iunie, fapt ce a pus presiune pe prețuri spre sfârșitul zilei de tranzacționare.

Pe lângă atacurile aeriene, sursele citate indică faptul că Pentagonul ia în calcul preluarea controlului asupra unei porțiuni din Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura siguranța transportului comercial. O astfel de operațiune ar putea implica, în mod îngrijorător, și desfășurarea de trupe la sol, ceea ce ar însemna o escaladare fără precedent.

Replica Iranului nu a întârziat să apară. Liderul suprem, Mojtaba Khamanei, a declarat ferm că forțele sale vor securiza calea navigabilă și vor elimina orice „abuz al inamicului”. În acest timp, Statele Unite au reafirmat că vor menține blocada asupra porturilor iraniene atât timp cât amenințările la adresa fluxurilor globale de energie persistă.

„Pe termen scurt, întrebarea este cât de mult vor crește prețurile — și cât timp va dura această creștere?”, a declarat Sameer Samana, directorul departamentului de acțiuni globale și active la Wells Fargo Investment Institute.

Dar Samana consideră, de asemenea, că este dificil să-și imagineze că conflictul va mai dura încă două luni. Această opinie face dificilă adoptarea unei atitudini optimiste față de prețurile petrolului în acest moment, notează MarketWatch.

„Aș spune că este ca și cum ai culege monede de cinci cenți în fața unui buldozer”, a spus el.

O variantă mai bună pentru traderi ar fi să aștepte până când prețul țițeiului scade înapoi la aproximativ 80 de dolari pe baril, un interval care, în opinia sa, ar putea apărea până la sfârșitul anului.

Piața a asistat la o eliberare de urgență istorică de petrol de către Agenția Internațională pentru Energie și la derogări temporare de la sancțiunile impuse petrolului rusesc.

Totuși, „piața petrolului este instabilă, iar prețurile sunt ridicate, dar nu stratosferice – încă”, a spus Michael Lynch, președinte al Strategic Energy & Economic Research, o firmă de consultanță în domeniul pieței energiei.

Prețurile petrolului Brent, care s-au situat recent în jurul valorii de 120 de dolari pe baril, depășită între timp, reflectă impasul din Strâmtoarea Ormuz, dar nu reprezintă încă o „eroziune structurală a consumului mondial de petrol”, a declarat Julia Khandoshko, director general al brokerului european Mind Money.

Khandoshko a spus că majoritatea țărilor continuă să-și umple rezervoarele de combustibil indiferent de situație. În viziunea ei, prețurile ridicate actuale reflectă „nimic mai mult decât zgomotul geopolitic deghizat în deficit structural”.

William Stern, director general și fondator al instituției de creditare pentru întreprinderi mici Cardiff, consideră că piața petrolului reflectă o „schimbare istorică a echilibrului de putere în Orientul Mijlociu”, pe fondul unei „lupte geopolitice de stradă” care se desfășoară în timp real pe parcursul lunii aprilie.

Așadar, „oricine încearcă să stabilească un plafon pe graficul prețurilor în acest moment nu face decât să ghicească”, a afirmat el.

Strategii de la J.P. Morgan au afirmat că, deși stocurile globale de petrol au început anul la un nivel „sănătos” de 8,4 miliarde de barili, există o limită a cantității care poate fi consumată înainte ca situația să devină gravă.