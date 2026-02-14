Rareș Bogdan a transmis un mesaj ferm privind poziția liberalilor față de Ilie Bolojan, insistând că nu există intenția de a provoca o schimbare la vârful Executivului. Potrivit europarlamentarului, partidul nu își va submina propriul premier prin vot în Parlament.

În intervenția televizată, Rareș Bogdan a explicat că nu se află într-un conflict personal sau politic cu șeful Guvernului și că declarațiile sale critice vizează exclusiv politicile publice, nu persoana premierului.

„Eu nu am un război cu Ilie Bolojan și nu caut vinovați (…) eu spun că singura șansă pentru România o reprezintă investițiile, să sporim investițiile, investitorii sunt speriați și nu mai fac investiții”, a declarat Rareș Bogdan la Antena 3.

El a respins ideea că ar urmări îndepărtarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului și a arătat că pozițiile sale trebuie înțelese în contextul dezbaterii interne privind direcția economică a țării.

Totodată, europarlamentarul a fost categoric în privința unui eventual vot împotriva premierului sau a bugetului propus de Executiv.

„Noi nu o să ne dăm jos premierul, nici un liberal nu va vota împotriva propriului premier (…) Eu vă spun, cunoscând bine PNL, nu cred că un parlamentar PNL va vota împotriva legii bugetului atât timp cât bugetul este propus de un ministru de Finanțe liberal și de un prim-ministru liberal”, a spus europarlamentarul.

Prin aceste afirmații, Rareș Bogdan a încercat să transmită un semnal de stabilitate în interiorul partidului, în contextul în care în spațiul public au apărut speculații legate de eventuale tensiuni majore între liderii liberali și premier.

În același context, Rareș Bogdan a insistat că dialogul în interiorul coaliției este esențial pentru evitarea unor blocaje politice și economice. El a precizat că soluția nu constă în schimbarea premierului, ci în consultări reale și într-o ajustare a direcției de guvernare.

Europarlamentarul a respins ferm ideea introducerii unor măsuri de suprataxare, susținând că acestea nu vor produce rezultatele dorite și că riscă să afecteze climatul investițional.

„Singurul lucru pe care trebuie să-l facă Bolojan este să ne consulte (…) eu cred că dialogul va rezolva problemele (…) Eu cred că, în prezent, coaliția actuală trebuie să se pună cu picioarele în apa rece și să discute (…) Eu cred că majoritatea trebuie să fie pro-europeană”, a precizat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a mai subliniat că, în opinia sa, economia României trebuie să rămână ancorată în principiile liberale și să stimuleze investițiile private. El a atras atenția că investitorii reacționează rapid la schimbările de politică fiscală și că incertitudinea legislativă poate bloca proiecte importante.

Anterior acestor declarații, europarlamentarul liberal a criticat în repetate rânduri direcția economică a Guvernului, afirmând că România riscă să se îndepărteze de fundamentele economiei de piață. Potrivit acestuia, unele decizii politice pot genera o criză economică profundă, produsă chiar de măsurile adoptate la nivel intern.

Rareș Bogdan a avertizat că abandonarea principiilor economiei liberale și adoptarea unor politici fiscale considerate excesive ar putea afecta competitivitatea României și capacitatea de atragere a capitalului străin. În același timp, el a evitat să facă scenarii privind o eventuală schimbare a lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, refuzând să comenteze ipoteze legate de o posibilă restructurare a Executivului.