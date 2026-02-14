Adrian Câciu afirmă că execuția bugetară pentru 2025 ridică semne de întrebare serioase privind acuratețea raportărilor oficiale, în special în ceea ce privește deficitul bugetar și datoria publică.

„Știați că?

România a închis anul 2025 cu o datorie publică de 1131 miliarde, adica 60% din PIB?

Nu știați, pentru că Bolojan, nici în februarie 2026 nu publică datele aferente lunii decembrie 2025 (sunt publice doar la septembrie).

Știați că deficitul pe cash, în 2025, dacă era calculat corect, este 8,1%?

Și că deficitul pe 2024, ar fi trebuit recalculat și dus la 8,2% pe cash și la 8,9% pe ESA?” a transmis Adrian Câciu.

În aceeași intervenție, fostul ministru a susținut că metodologia de raportare a fondurilor din PNRR ar fi fost aplicată incorect, ceea ce ar fi influențat direct nivelul deficitului bugetar raportat pentru anii anteriori.

„Știați că trecerea sumelor din PNRR de pe împrumut (adică de pe deficit) pe grant (adică pe impact neutru) nu s-a făcut corect și că sumele trebuiau trecute, retrospectiv, la momentul cheltuirii lor efective?

Adică în luna și anul când s-a făcut cheltuiala?

Adică, dacă ai cheltuit în 2024 pentru autostrăzi și ai trecut pe deficit că era împrumut PNRR, în mod normal trebuia să te duci și să treci, retrospectiv, pe grant în 2024 și asta îți reducea deficitul cu suma echivalentă?

Un 0,4 puncte procentuale?

Nu s-a întâmplat așa!” a declarat Adrian Câciu.

În continuarea poziției sale, Adrian Câciu susține că ajustările contabile ar fi fost operate integral în luna decembrie 2025, cu scopul de a îmbunătăți artificial indicatorii bugetari ai anului respectiv.

„Bolojan a ales să își coafeze deficitul (vedem dacă Eurostat va fi de acord cu asta pentru că sistemul ESA 2010 nu permite astfel de „coafări”) și a trecut toate sumele în 2025, în decembrie!” a afirmat Adrian Câciu.

Fostul ministru al Finanțelor a pus sub semnul întrebării și valoarea oficială a produsului intern brut pentru anul 2025, susținând că acesta ar fi fost supraevaluat pentru a reduce procentual impactul deficitului în raport cu PIB-ul.

„Știați și că PIB-ul pe 2025 este 1895 miliarde lei și nu 1909 miliarde lei? Și că a fost umflat tot ca să coafeze deficitul? (vedeți prognoza de primăvară când INS, în mila sa, dădea creștere economică).

Ieri, statistica românească ne-a arătat că poate juca cu modelul european de statistică și că poate introduce variații și de trei ori mai mari decât media europeană admisă (media europeană = 0,2%, media la INS = 0,6%). Au coafat date ca la salon! (Nu intru în detalii tehnice ca să nu vă plictisesc)” a transmis Adrian Câciu.

Acesta a susținut că diferențele de raportare ar depăși marja europeană acceptată și că eventualele corecții ar putea fi analizate de Eurostat, în contextul aplicării sistemului ESA 2010.

Adrian Câciu a afirmat că datele și evaluările prezentate de el nu ar fi fost contrazise în mod argumentat de analiști economici, susținând că reacțiile primite ar fi fost mai degrabă critice la adresa sa, fără demonstrații tehnice.

„Știați că nici unul din analiștii din România nu ne pot combate aceste date, cifre și evaluări pe care le facem și că se rezumă doar la a ne cataloga drept nepregătiți?

Nu ne pot combate pentru că avem dreptate!

Dacă ar fi, cât de cât, la nivel de elocință precum pretind cu mină serioasă, ar demonstra că ne înșelam.

Dar, nu pot.

Și pentru că nu știu și pentru că avem dreptate. Dar ei nu sunt plătiți să ne dea dreptate.

Ei sunt plătiți să ne înjure.

Na, provocare:

Combateți ce am spus, pe reguli ESA 2010 și legat de deficit și de datorie publică!

Dacă făcea Ciolacu asta ziceați că suntem Grecia și falsificăm date.

Na, că o face prințul vostru din Ardeal!

Enjoy!” a transmis Adrian Câciu.

Declarațiile vin într-un moment în care execuția bugetară și nivelul deficitului reprezintă teme centrale în dezbaterea publică, pe fondul angajamentelor asumate de România privind disciplina fiscală și respectarea regulilor europene în materie de raportare statistică.