Conflictul dintre Guvern și administrația locală a Sectorului 4 a escaladat după ce premierul a criticat modul în care Daniel Băluţă a promovat un pasaj reabilitat cu finanțare de la bugetul de stat. Ilie Bolojan a transmis că analizează oportunitatea unor verificări la nivelul primăriei, subliniind că lucrările finanțate din fonduri publice nu ar trebui transformate în instrumente de imagine.

Într-o intervenție publică, premierul a făcut apel la responsabilitate în declarații și la prudență în utilizarea resurselor publice pentru promovare.

„E foarte uşor să faci declaraţii, e foarte uşor să explici cum trebuie cheltuiţi bani pe care îi împrumuţi la nişte dobândi enorme, şi cum ajungi într-o fundătură. Eu nu voi potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic. Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector, cu lucrările la Pasajul din centru, pe banii guvernului. Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut. Luni de zile, în cursul anului trecut, s-au făcut reclame. Nu ştiu dacă trebuie să faci reclamă la o lucrare publică, în general. Eu n-am făcut, în cei 12 ani de mandat, la Oradea, reclame plătite la nici o lucrare publică”, a spus Bolojan.

Prin aceste declarații, premierul a sugerat că Daniel Băluţă ar trebui să manifeste mai multă prudență atât în comunicarea publică, cât și în raportarea la finanțările primite de la Guvern. Totodată, Ilie Bolojan a precizat că nu consideră trimiterea Corpului de Control o atribuție pe care să o exercite automat în relația cu autoritățile locale, dar a lăsat deschisă posibilitatea unor verificări.

„Nu cred că este menirea mea să trimit Corpul de Control la autoritățile locale. Când faci declarații trebuie să procedezi în manieră responsabilă. A pune etichete, a juca într-o manieră populistă, e cel mai simplu lucru”.

Daniel Băluţă a lansat o serie de critici la adresa premierului, susținând că măsurile economice promovate de Guvern sunt insuficiente și lipsite de viziune. Edilul Sectorului 4 a declarat că nu urmărește un conflict politic, ci o dezbatere privind direcția economică a Executivului.

„Nu facem altceva decât să discutăm și să îi explicăm argumentat. (…) Niciodată nu vom lucra împotriva românilor. Niciodată nu vom adânci criza în care societatea românească se află. Niciodată nu ne vom preocupa exclusiv de lucrurile pe care domnul Bolojan le face”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul a criticat orientarea Executivului către reducerea cheltuielilor, afirmând că nu există măsuri de construcție economică sau politici dedicate categoriilor vulnerabile.

„Dacă ne uităm la măsurile propuse, nu putem aplauda un om care pare să știe un singur lucru: să taie. Dacă îmi puteți indica o altă măsură de construcție pe care a realizat-o, vă felicit. În rest, aceasta este singura direcție pe care o urmează: reduceri, nimic mai mult. Măsurile de reconstrucție și protecția oamenilor vulnerabili nu se regăsesc printre preocupările sale”, a adăugat Daniel Băluță.

Într-un interviu acordat publicației HotNews, Daniel Băluţă a mers mai departe și a comparat politica fiscală a premierului cu abordarea din perioada comunistă, făcând referire la obsesia pentru deficit bugetar.

„Să nu vi se pară foarte dur ceea ce spun în continuare, dar este o realitate. În ultimele luni, avem o fixaţie în ceea ce priveşte sintagma deficitului bugetar. Ca om care a trecut prin anul 1989, seamănă foarte mult cu fixaţia pe care Nicolae Ceauşescu o avea pentru plata datoriei externe. Lucru pe care l-a şi făcut, exact ca domnul Bolojan”, a declarat Daniel Băluţă.

Edilul a susținut că premierul adoptă o manieră autoritară de conducere și a invocat exemple istorice pentru a argumenta că vocea cetățenilor trebuie să fie prioritară în procesul de guvernare.

„Cred că, folosind exemplele istorice, nu putem decât să înțelegem că vocea oamenilor trebuie ascultată. Nu putem să guvernăm împotriva oamenilor. Nu putem să fim Alexandru Lăpușneanu – nu putem să fim «Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau». Domnul Bolojan are două alternative foarte simple. Fie să asculte vocea oamenilor – și PSD este cel care reprezintă în această coaliție vocea oamenilor –, fie renunță la această poziție de premier”, a spus Daniel Băluţă.

El a continuat criticile la adresa șefului Executivului, invocând lipsa unor măsuri economice care să genereze perspectivă.

„Domnul Bolojan, din păcate, nu este racordat la problemele societăţii, nu este prezent la firul ierbii, ca să le poată înţelege, are o abordare destul de autocrată, autoritară, iar din păcate rezultatele pe care le vedem sunt acestea: extrem de multă tensiune, extrem de multă nervozitate. Nu vedem niciun fel de măsură economică. Şi eu, şi dumneaovastră putem face reformă tăind. Asta nu e reformă! Nu cred că există un român care să vadă din partea domnului Bolojan o singură măsură care să genereze perspectivă”, a adăugat acesta.

Declarațiile lui Daniel Băluţă au fost formulate în contextul în care social-democrații au reacționat după anunțul Institutului Național de Statistică privind intrarea economiei României în recesiune tehnică. În timp ce liderul PSD a afirmat că partidul își asumă partea de responsabilitate în cadrul coaliției de guvernare, deputatul Adrian Câciu l-a criticat pe premier, susținând că „a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”.