Premierul Ilie Bolojan a declarat la EuropaFM că își asumă măsurile adoptate de Guvern, recunoscând că acestea au generat contracție economică, dar că erau necesare. El a precizat că pachetul de măsuri a fost convenit de coaliție după trei săptămâni de discuții și a subliniat că nu a căutat funcția de premier, ci a acționat conform interesului țării.

„Nu fug de responsabilitate. Cred că am făcut ce a trebuit pentru țara noastră”, a spus el, la EuropaFM. „Aceste măsuri sunt generatoare de contracție, nu poți altfel. Acest guvern și această coaliție au agreat un pachet de măsuri, care au fost discutate timp de trei săptămâni înainte de formarea coaliției. Da, îmi asum aceste măsuri, nu fug de responsabilitate. Nu a fost o înghesuială la funcția de premier. Cred că am făcut ce a trebuit pentru țara noastră”, a afirmat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns criticilor venite din partea liderului PSD, Sorin Grindeanu, subliniind că a acționat mereu în interesul cetățenilor, chiar dacă majorările de taxe recente au provocat nemulțumiri în rândul populației.

„Toate deciziile care au fost luate au fost luate pe baza unor întâlniri și decizii de comun acord din coaliție. Când trebuie făcut ceva bun ne băgăm toți în poză și când ceva este greu, fugim. Întotdeauna am guvernat pentru oameni, în funcțiile publice pe care le-am avut. Oamenii vor aprecia la final dacă s-a guvernat sau nu pentru oameni. Programul de relansare este la pachet cu cel cu administrația publică, deci nu este problemă să fie adoptat. Joi ar trebui să fie adoptat pachetul”, a spus Bolojan la Europa Fm.

Referitor la declarația PSD că „o guvernare, dacă nu este pentru oameni, nu va mai fi deloc”, premierul Ilie Bolojan a răspuns că, de-a lungul carierei sale, a guvernat întotdeauna în interesul cetățenilor. El a subliniat că, dacă nu ar fi acționat astfel, schimbările din comunitățile pe care le-a condus, inclusiv Oradea și județul Bihor, nu s-ar fi produs și oamenii nu l-ar fi susținut prin vot. Premierul a adăugat că, la final, cetățenii vor aprecia întotdeauna dacă o guvernare acționează pentru binele lor.

Acesta a spus că programul de relansare este parte cu pachetul de administraţie şi nu e niciun fel de problemă să fie aprobat.

”Din toate punctele de vedere, s-a căzut de acord, deci n-ar trebui să fie niciun fel de problemă. Cu cât se termină toate analizele, mai sunt anumite detalii de reglat, cu atât se poate adopta. Ar trebui ca cel mai târziu, în şedinţa de guvern de joi, să fie adoptat. Decizia este să-l adoptăm prin ordonanţă”, a subliniat premierul.

Premierul a precizat că acesta va intra imediat în aplicare.