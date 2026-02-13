Premierul Ilie Bolojan a declarat la Europa FM că, de-a lungul anilor, Guvernul a stimulat economia prin investiții și creșteri salariale, iar deficitele mari ar fi trebuit să genereze o creștere economică mai semnificativă. Totuși, potrivit premierului, acest efect nu s-a produs, semnalând că unele investiții nu au avut impactul așteptat asupra economiei.

El a explicat că, în vara anului trecut, Guvernul s-a aflat într-o situație dificilă și a fost nevoit să ia măsuri pentru corectarea deficitului bugetar. Acestea au inclus reducerea cheltuielilor de funcționare, majorarea veniturilor prin taxe și îmbunătățirea gradului de colectare, precum și ajustarea investițiilor prin reducere sau eșalonare. Premierul a subliniat că această combinație de măsuri este comună în toate țările care au trecut prin corecții de deficit și reprezintă pașii pe care Executivul român i-a implementat pentru stabilizarea economiei.

”Ani de zile am pompat în economie bani sub formă de investiţii, sub formă de creşteri salariale, sub diferite forme. Ceea ce înseamnă că am stimulat economia, pentru că asta înseamnă deficitele. Deficitele mari ar trebui să genereze şi creşteri economice ceva mai mari, dar s-a văzut că nu s-a întâmplat acest lucru. (..) Deşi ar fi trebuit să avem creştere economică mai mare, nu am avut. Asta înseamnă că, de multe ori, calitatea unor investiţii în sensul de creştere economică, a lăsat de dorit. Acum, ce s-a întâmplat din vara anului trecut?

Aşa cum ştiţi şi dumneavoastră şi ştiu tot românii, am fost cu spatele la zid, în vară, şi a trebuit să luăm aceste măsuri, să începem să corectăm deficitul. Şi în toate ţările din lume unde guvernele au fost în situaţia de a corecta deficite, nu există nici o formă de corecţie care să nu cuprindă o combinaţie de măsuri pe care să însemne scăderea unor cheltuieli de funcţionare, creşterea unor venituri, ceea ce a însemnat în România, inclusiv creşterea de taxe, pe exemplu, dar şi creşterea gradului de încasare, reducerea unor investiţii sau eşalonarea acestora. Asta este combinaţia. Aceste lucruri le-am pus şi noi în practică”, a explicat premierul Ilie Bolojan, la Europa FM, intrarea României în recesiune tehnică.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că, deși ordinea implementării măsurilor nu a fost neapărat ideală, aceasta a fost impusă de circumstanțele existente. El a subliniat că aceste măsuri au efecte inevitabile de contracție economică, pentru că nu mai stimulează economia în mod direct, dar, asemeni unui tratament care vindecă o boală, pot genera și efecte secundare neintenționate.

”Aceste măsuri au nişte efecte de contracţie economică de mod inevitabil. Fix aceste măsuri nu mai impulsionează economii, şi aceasta este realitatea pe care şi noi o avem. Dar aceste măsuri, ca orice tratament care însănătoşeşte o boală, uneori au efecte colaterale”, a adăugat el.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, evoluțiile economice din perioada următoare indică o reechilibrare a economiei. El a explicat că este așteptată o creștere a exporturilor și o ajustare generală a structurii economice, iar în acest an accentul va fi pe menținerea unui nivel semnificativ al investițiilor, aproximativ jumătate provenind din fonduri europene, ceea ce va transforma 2026 într-un an dedicat reașezării economice. Premierul a subliniat că această situație are caracter temporar.

”Eu nu sunt adeptul proiectării unor aşteptări foarte optimiste, că asta a făcut ani de zile lumea politică, şi uitaţi-vă, înţelegeţi situaţia. Aşteptările sunt că, în perioada următoare, după ce se închide bugetul de stat, după ce închidem toate măsurile parte legate de reducerea în administraţie şi de reaşezarea administraţiei, parte legate de măsurile de relansare, de corecţiile pe care trebuie să le facem în domeniile energetice şi în câteva domenii strategice, în a doua jumătate a anului, aceste efecte colaterale vor fi deja absorbite de economie şi vom relua zona de creştere economică, urmând să scadă inflaţia, aşa cum se vede deja din decembrie-ianuarie, că este o tendinţă de creştere, dar aceste măsuri de contracţie, mai mare sau mai mică, nu puteau fi evitate. Acesta este adevărul şi niciodată nu le-am negat şi nu mi se pare normal să negăm nişte evidente care ştim că sunt o prezenţă şi un efect a acestor măsuri”, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă economia va începe să crească din luna iunie. El a răspuns că, în a doua jumătate a anului, efectele măsurilor deja implementate, împreună cu cele care urmează să fie luate în domeniul energetic și în alte sectoare economice, vor contribui la reașezarea economiei, creând astfel condiții pentru creștere economică, prosperitate și o mai mare predictibilitate pe termen mediu.