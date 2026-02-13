Discuțiile s-au concentrat pe perspectivele de dezvoltare ale turismului românesc, pe potențialul de creare a unor noi locuri de muncă, precum și pe oportunitățile de extindere a activităților grupului TUI la nivel local, în cadrul unei prezențe consolidate pe termen mediu și lung.

”În cadrul întrevederii, reprezentanţii TUI Group au prezentat strategia de intrare şi dezvoltare a companiei în România, precum şi oportunităţile de colaborare în domeniul turismului şi al investiţiilor. Aceştia şi-au exprimat interesul pentru dezvoltarea de pachete turistice dedicate pieţei locale, incluzând vacanţe charter, sejururi pentru familii, circuite culturale şi city-break-uri”, arată Guvernul într-un comunicat oficial.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a apreciat interesul investițional manifestat de companie și a evidențiat rolul esențial al parteneriatelor cu investitori internaționali în modernizarea și diversificarea ofertei turistice a României. Acesta a arătat că astfel de colaborări pot contribui la creșterea competitivității țării ca destinație turistică, prin valorificarea zonelor montane, a litoralului românesc, a regiunilor cu identitate culturală distinctă, precum și a altor arii cu un potențial turistic important.

Guvernul anunță că, în cadrul discuțiilor recente, au fost analizate soluții pentru dezvoltarea aeroporturilor care să susțină operarea curselor aeriene, cu scopul de a îmbunătăți conectivitatea și de a stimula fluxurile turistice. Totodată, au fost evaluate perspectivele de creștere ale turismului românesc, potențialul de creare a unor noi locuri de muncă și oportunitățile de extindere a activităților companiei în România.

Potrivit Guvernul României, planurile vizează atât zona serviciilor IT, cât și dezvoltarea unui hub IT dedicat, pentru care decizia de înființare a fost deja luată, urmând ca locația acestuia să fie stabilită într-o etapă ulterioară.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat disponibilitatea autorităților române pentru dialog și cooperare cu mediul de afaceri internațional, în vederea sprijinirii investițiilor sustenabile și a dezvoltării economice pe termen lung. În acest context, el a transmis un mesaj ferm de susținere a investițiilor și a încurajat compania să prezinte detalii concrete privind planurile sale în România, inclusiv un calendar estimativ de implementare, dimensiunea prezenței locale, numărul de locuri de muncă vizate, precum și eventuale investiții în infrastructură și servicii.

”La rândul său, ministrul Economiei Irineu Darău a anunţat că, în cursul acestui an, va fi consolidată organizarea managementului destinaţiilor turistice şi vor fi intensificate activităţile de marketing în vederea promovării produselor turistice, inclusiv către zona Mării Negre şi prin dezvoltarea infrastructurii aferente, în contextul alocării a 10 milioane de euro prin PNRR pentru susţinerea Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD)”, se mai arată în comunicat.

Din partea Guvernului, la întâlnire au fost prezenți, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, precum și consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Raul Gutin.

TUI Group (TUI AG, Germania) este unul dintre cei mai mari operatori turistici integrați la nivel mondial, având activități pe întreg lanțul industriei turismului, de la turoperare și distribuție, până la companii aeriene proprii, hoteluri, resorturi și croaziere. Grupul are o prezență solidă în Uniunea Europeană și în Marea Britanie.

Pe piața din România, TUI a fost până recent prezent mai degrabă indirect și sporadic, cu activități concentrate în special pe litoral și în zona de retail, fără a dezvolta o operațiune directă până în anul 2025.