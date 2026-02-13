Sorin Grindeanu afirmă că intrarea României în recesiune tehnică reprezintă confirmarea oficială a dificultăților economice resimțite de populație în ultimele luni.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică. Este o realitate dureroasă şi o ruşine pentru întreaga Coaliţie de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a scris, vineri, pe Facebook, Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a recunoscut explicit că partidul pe care îl conduce face parte din Executiv și că nu poate evita responsabilitatea pentru situația actuală.

„Da, PSD este parte a Guvernului şi ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reuşit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice şi sociale care au lovit fiecare român şi fiecare firmă românească”, a afirmat acesta.

Sorin Grindeanu a susținut că PSD a fost nevoit să ducă negocieri dure în interiorul Coaliției, în condițiile unei reprezentări parlamentare limitate.

„În loc să ne luptăm cu populiştii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu nişte contabili ai suferinţei sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze. Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliţie dominată de dreapta”, a mai transmis Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD a blocat unele măsuri considerate excesive, precum majorarea TVA la 24%, înghețarea salariului minim sau eliminarea unor subvenții și plafonări, însă nu a reușit să oprească toate deciziile pe care le consideră greșite.

În evaluarea sa asupra celor șase luni de mandat, Sorin Grindeanu a arătat că există o responsabilitate majoră pentru direcția economică actuală, sugerând că aceasta aparține premierului.

„Dar o vom face prin MĂSURILE DE SOLIDARITATE de la buget, care conţin lucruri clare pentru pensionari, pentru mame, veterani şi pentru copiii cu dizabilităţi. În mod cert, există un vinovat principal pentru direcţia greşită în care am fost împinşi. Încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional, obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale în locul dialogului real şi al soluţiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanţ la şase luni de mandat”, susţine Grindeanu.

Liderul PSD a vorbit și despre o responsabilitate colectivă în cadrul Coaliției, subliniind că populația este interesată de rezultate concrete, nu de justificări politice.

„Iar românii nu sunt interesaţi de scuze şi justificări. Ei văd doar rezultatul: după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune. În acest ritm şi mai ales în această direcţie nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greşit”. Sorin Grindeanu a respins ideea că românii ar trebui priviți strict prin prisma cheltuielilor bugetare, insistând asupra dimensiunii sociale a deciziilor economice. „Sunt bunici, sunt părinţi, sunt copii şi tineri care depind de noi. Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc şi să abandonăm modelul creşterii taxelor în neştire şi «fără excepţii»”, a mai transmis Grindeanu.

În final, acesta a cerut o schimbare a modului de funcționare a Coaliției, cu accent pe consultare și consens.

„Este nevoie de dialog real în Coaliţie, nu de decizii impuse unilateral”.

Adresându-se direct premierului, liderul social-democrat a lansat un avertisment public:

„Înţelegeţi, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc”, avertizează liderul PSD.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, România a intrat în recesiune tehnică după ce Produsul Intern Brut din trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% față de trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere economică, în condițiile în care și în trimestrul III din 2025 PIB-ul s-a redus cu 0,2% comparativ cu trimestrul II 2025.