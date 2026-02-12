Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a spus joi că pachetul de măsuri sociale cerut de PSD este, pentru moment, doar o chestiune politică și nu ține de Guvern. Ea a precizat că reforma administrației și pachetul de măsuri pentru relansarea economică vor fi adoptate împreună, cel mai probabil prin Ordonanțe de Urgență.

După ședința de guvern, Ioana Dogioiu a explicat că cele două pachete vor fi legate, intenția rămânând aceeași, iar actele normative se află în circuitul de avizare. Referitor la pachetul social pentru pensionari, ea a menționat că deocamdată se discută doar la nivel de coaliție și nu la Guvern.

În prezent, există două acte normative separate: unul pentru reforma administrației și altul pentru relansarea economică, și dacă se vor emite Ordonanțe de Urgență, vor fi cel mai probabil două ordonanțe.

„Cele două vor fi cuplate, da. Intenţia a rămas aceeaşi, nu s-a modificat nimic din această intenţie. Cuplarea celor două acte normative. Relansarea, care e în transparenţă şi în circuit de avizare şi administraţia. Deocamdată este o chestiune politică, nu este o chestiune la nivelul guvernului. Deocamdată este o chestiune care se discută la nivel de coaliţie, nu este o chestiune la nivelul guvernului în acest moment. Vor fi două acte normative, unul care se referă la reforma administraţiei şi unul care priveşte relansarea economică. Asta s-a spus de la început. Dacă vor fi ordonanţe de urgenţă, vor fi două ordonanţe. Cel mai probabil”, a afirmat Dogioiu.

PSD a anunțat, printr-un comunicat oficial, că în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Politic Național a luat decizia de a susține, cu prioritate și în regim de urgență, adoptarea atât a pachetului de relansare economică, cât și a pachetului de solidaritate. Potrivit social-democraților, aceste două pachete sunt considerate esențiale și trebuie adoptate imediat, fără nicio negociere sau amânare.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un avertisment ferm tuturor celor responsabili, subliniind că limita de răbdare și suportabilitate a fost deja depășită. În ceea ce privește pachetul de solidaritate, social-democrații au precizat că acesta are un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei și că măsurile incluse în acest pachet ar urma să ajungă la peste 5 milioane de beneficiari din întreaga țară.