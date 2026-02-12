Guvernul Bolojan a propus reguli mai stricte pentru plantele și substanțele stupefiante. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, a anunțat că, în ședința Executivului, au fost prezentate mai multe proiecte adoptate, printre care și unul care schimbă legea privind substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope.

Ea a explicat că proiectul de lege ar clarifica modul în care sunt reglementate preparatele care conțin astfel de substanțe, în contextul creșterii consumului și traficului ilegal de droguri. Totodată, ar urma să fie adusă legislația României în acord cu regulile internaționale la care țara este parte.

Ioana Dogioiu a spus că toate plantele și substanțele incluse în convențiile internaționale la care participă România, precum și preparatele care pot fi periculoase pentru sănătatea populației, ar fi trecute în anexele proiectului de lege. Ea a precizat că una dintre noutăți ar viza farmaciile: eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența acestor substanțe ar urma să fie făcute doar de farmaciști cu drept de liberă practică aprobat de Colegiul Medicilor și Farmaciștilor. Astfel, personalul auxiliar, inclusiv asistenții de farmacie, nu ar mai avea acces direct la gestionarea acestor produse.

Potrivit proiectului, transportul și distrugerea substanțelor stupefiante și psihotrope ar urma să fie realizate în condiții strict reglementate.

„Toate plantele și substanțele de acest fel care sunt prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte, precum și stupefiantele și psihotropele și preparatele lor care pot fi periculoase pentru sănătatea populației sunt prevăzute în anexele acestui proiect de lege. În farmacii, și asta e un element de noutate, eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența acestui tip de substanțe nu mai poate fi făcută decât de farmaciști cu drept de liberă practică aprobată de Colegiul Medicilor și Farmaciștilor, deci nu mai sunt la îndemâna inclusiv a asistenților de farmacie”, a punctat Dogioiu.

Conform Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, substanțele și medicamentele stupefiante sau psihotrope pot fi folosite în scop medical doar cu rețetă de la medic. Pentru unele dintre ele (cele din tabelele II și III), medicii trebuie să folosească rețete speciale, securizate. Acestea rămân la farmacie când medicamentul este eliberat. Rețetele și registrele pot fi ținute pe hârtie sau electronic, dar trebuie să fie securizate. Este interzisă eliberarea fără rețetă, cu mici excepții prevăzute în norme.

Firmele autorizate să cultive, producă, fabrice, depoziteze, vândă, importe sau exporte astfel de substanțe trebuie să trimită rapoarte către Ministerul Sănătății.

Pe scurt, importatorii și exportatorii trimit raport lunar cu cantitățile aduse sau scoase din țară. Trimit și un raport anual cu totalul și stocurile. Producătorii raportează cât au fabricat și cât au folosit. Toți operatorii autorizați trimit o estimare pentru anul următor (până la 31 mai). Unele firme trimit și rapoarte trimestriale cu mișcarea substanțelor. Se raportează și stocurile și vânzările medicamentelor care conțin aceste substanțe.

Rapoartele pot fi trimise pe hârtie sau electronic, cu semnătură digitală. Ministerul Sănătății poate cere oricând date suplimentare, apoi, ministerele transmit aceste informații către Agenția Națională Antidrog și către organismele internaționale.