Înaintea reuniunii Consiliului European, președintele Nicușor Dan a indicat că România are două obiective majore pe agenda discuțiilor. Primul vizează reducerea prețului energiei, prin îmbunătățirea interconectării rețelelor și reevaluarea taxelor pe emisiile de carbon, care contribuie la creșterea costurilor.

Al doilea obiectiv se referă la fondurile destinate competitivității. Șeful statului a subliniat că, în perspectiva bugetului multianual 2028–2034, România susține ca alocarea acestor resurse să țină cont și de criterii geografice, pentru a evita adâncirea decalajelor dintre statele membre mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

„În momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul între țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, a spus șeful statului.

Șeful statului a subliniat că includerea criteriilor geografice este esențială, avertizând că, dacă alocarea fondurilor se va face exclusiv pe criterii de competitivitate, România și alte state aflate la periferia Uniunii Europene ar avea șanse reduse de a beneficia de aceste resurse.

„Da, exemplul cel mai simplu e Horizon. Am avut un program de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene, în care România nu a luat practic nimic. E foarte bine ca, în bugetul multianual, așa cum este proiectul acum, să existe mulți bani pentru competitivitate, însă dacă criteriile vor fi strict competitive, atunci, să fim foarte onești, România și multe țări, să le spunem, de la granița Uniunii Europene nu vor avea mari șanse să ia banii ăștia. Și atunci decalajul se va adânci, se va mări”, a spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a declarat că, la nivelul Uniunii Europene, nu există intenții de a introduce reglementări care să creeze regimuri diferite între statele membre și a subliniat că ideea unei Europe cu mai multe viteze „nu ar trebui să ne sperie”.

„Nu trebuie să ne sperie asta. Europa cu mai multe viteze sau cel puțin, așa cum este ideea la momentul ăsta, este pur și simplu reuniuni de țări, cum a fost reuniunea dinainte, de acum o oră, în care țări care au anumite idei se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului. Deci aici nu trebuie să avem vreo îngrijorare”, a răspuns Nicușor Dan.

Întrebat unde se poziționează România într-o eventuală Europă cu două viteze, președintele Nicușor Dan a explicat că nu există, în prezent, intenții la nivelul Uniunii Europene de a introduce reglementări care să diferențieze statele membre. El a arătat că, mai degrabă, este vorba despre coordonări și alinieri între grupuri de țări cu interese comune — fie privind competitivitatea, fie ritmul tranziției verzi — așa cum s-a întâmplat și în cadrul întâlnirilor recente, unde statele au căutat să ajungă la poziții comune pe aceste teme.